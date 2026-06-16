WWE Raw: Oba Femi destrozó a Dominik Mysterio

En el evento estelar de WWE Raw, el futuro de WWE, Oba Femi, logró una gran victoria y destrozó al Megacampeón AAA, Dominik Mysterio.

► Momentos clave

Dominik Mysterio arrancó el combate intentando evitar el contacto, saliendo del ring en repetidas ocasiones mientras Oba Femi lo esperaba paciente en el centro del cuadrilátero.

Cuando finalmente regresó, Dominik empujó a Oba Femi y volvió a escapar. Sin embargo, logró tomar algo de ventaja al conectarle unas patadas voladoras que lo enviaron fuera del ring. Después intentó lanzarse en vuelo, pero Femi lo atrapó en el aire y lo arrojó por encima de las cuerdas.

JD McDonagh apareció para ayudar a su compañero, pero Femi lo neutralizó sin mayores problemas. Aprovechando una distracción, Dominik conectó un golpe bajo y luego encadenó varios 619 seguidos de un Frog Splash. Aun así, Femi sorprendió al levantarse apenas al conteo de uno.

Mysterio sacó un martillo mientras McDonagh volvía a intervenir, pero Femi respondió con una doble garra al cuello sobre ambos rivales. Después castigó con una serie de uppercuts en carrera y un brutal bombazo.

Finalmente, Oba Femi remató a Dominik con el Fall From Grace para asegurar la victoria y avanzar en el torneo.

Tras el combate, Oba Femi tomó el micrófono y aseguró que está a una sola victoria de convertirse en Rey del Ring. También prometió resolver asuntos pendientes, incluyendo derrotar a Brock Lesnar.

Oba Femi dijo que le sorprendía que Lesnar no apareciera esa noche y recordó que antes lo admiraba, pero ahora incluso cuestiona si realmente es un hombre.

El dominante competidor aseguró que será recordado como «El Asesino de Bestias» y el futuro Rey del Ring, mientras que Lesnar pasará a la historia como el hombre que huyó de Oba Femi.

Con esas palabras, Oba Femi cerró la función estando de pie en el centro del ring, dejando claro su desafío directo a Brock Lesnar.