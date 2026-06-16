WWE Raw: Mientras Logan Paul volvió, Je’Von Evans venció a Austin Theory

En la más reciente edición de WWE Raw, vimos cómo Logan Paul regresó a WWE luego de varias semanas de ausencia por una lesión. Además, Je’Von Evans venció a Austin Theory en una buena lucha.

► Momentos clave

La lucha comenzó con Austin Theory arrinconando a Je’Von Evans antes de iniciar un intercambio de llaves. Evans empujó a su rival y tomó la ventaja momentánea con un candado a la cabeza, aunque Theory respondió con una tacleada de hombro.

Evans reaccionó rápidamente con unas patadas voladoras y un machetazo al pecho. Luego sorprendió a Theory con una frankensteiner que lo mandó al exterior del ring, para después lanzarse con un tope suicida que lo estrelló contra la barricada.

De regreso en el cuadrilátero, Evans mantuvo el dominio con un súplex vertical seguido de un moonsault. Sin embargo, al intentar otro ataque aéreo, Theory se apartó a tiempo y aprovechó para recuperar el control.

Theory castigó a Evans contra el esquinero y continuó el ataque dentro y fuera del ring. Incluso le estrelló el rostro contra la mesa de comentaristas antes de regresar al encordado para aplicarle un candado a la cabeza.

Evans resistió el castigo y comenzó su remontada con una superkick, varios derechazos y una patada a la cabeza enzuigiri. Luego conectó un lazo desde la cuerda superior que le otorgó una cuenta cercana a tres.

Theory respondió derribándolo para aplicar el Ataxia, pero tampoco fue suficiente para conseguir la victoria. Más adelante, una distracción provocada por Logan Paul le permitió atacar a Evans por la espalda y retomar momentáneamente el control.

Aun así, Evans logró recuperarse, lanzó a Theory contra el poste y luego sobre la barricada de protección. Acto seguido, se lanzó por encima de la misma para derribarlo con un espectacular vuelo sobre la zona del público.

Cuando la lucha parecía entrar en su recta final, Bron Breakker apareció inesperadamente y partió a Je’Von Evans con una lanza, cuando Evans estaba en pleno vuelo, buscando su stunner. Ante la intervención ilegal, el réferi decretó la descalificación y la victoria para Evans.

Después de la lucha, Montez Ford salió al rescate y sorprendió a todos al estar acompañado por el regreso de Angelo Dawkins. La batalla se desató inmediatamente entre ambos equipos.

Breakker atacó a Ford con una poderosa embestida al abdomen, pero Dawkins respondió aplicándole un silencer a Theory. Finalmente, The Street Profits castigaron a Breakker y lo enviaron por encima de la tercera cuerda, obligando a The Vision a retirarse.