WWE Raw: Charlotte Flair venció a Roxanne Pérez

En el más reciente Raw, vimos una buena lucha femenil entre la experimentada y 14 veces Campeona Mundial en WWE, Charlotte Flair y la joven Roxanne Pérez de The Judgment Day.

► Momentos clave

La lucha comenzó con ambas competidoras forcejeando y en toma de réferi, pero Roxanne Pérez no tardó en sorprender a Charlotte Flair con una bofetada al rostro. Pérez aprovechó para lanzar una lluvia de derechazos y tomar la iniciativa desde los primeros instantes.

Flair respondió con un rodillazo que envió a Pérez al exterior del ring y luego la castigó con varios machetazos al pecho. Sin embargo, Pérez atacó la mano derecha de Flair contra el poste metálico, comenzando una estrategia enfocada en dañar el brazo de su rival.

Pérez continuó trabajando la extremidad con pisotones, llaves al brazo y una desnucadora que le dio una cuenta de dos segundos. Más adelante atrapó a Flair con una adormecedora y posteriormente con una palanca al brazo.

Flair logró reaccionar levantando a Pérez para azotarla contra la lona y obtener una cuenta cercanaa tres. No obstante, Pérez volvió a tomar el control con un DDT y más castigo dirigido al brazo derecho de la excampeona.

Pérez mantuvo la presión con machetazos en la esquina, pero Flair respondió con una poderosa bota al rostro. Poco después conectó un Fallaway Slam, varios machetazos al pecho, un lazo y otra patada frontal a la cara que estuvo cerca de darle la victoria.

Cuando Flair subió a la tercera cuerda, Liv Morgan apareció para distraerla desde el borde del ring. Pérez aprovechó la situación para derribarla y luego conectó un moonsault para conseguir otra cuenta de dos.

La situación volvió a equilibrarse cuando Alexa Bliss intervino desde ringside y derribó a Morgan, neutralizando la distracción.

En los momentos finales, Pérez intentó ejecutar el Pop Rox, pero Flair lo bloqueó y atrapó a su rival en una cruceta Figura Ocho. Sin posibilidad de escapar, Roxanne Pérez se vio obligada a rendirse.