WWE Raw: LA Knight atacó a The Usos

En la más reciente edición de Raw presentada por WWE, LA Knight apareció en el ring y tomó el micrófono para dirigirse al público. Recordó su eliminación en el Torneo King of the Ring y hasta se acostó sobre la lona para ilustrar cómo terminó su noche en SmackDown: de espaldas contra la lona.

► Momentos clave

LA Knight contó que recibió una llamada de un amigo que le pidió regresar a casa por unos días, por lo que decidió viajar a Baltimore. Reconoció que la oportunidad de convertirse en King of the Ring se le escapó, pero dejó claro que eso no cambiará su mentalidad.

«No regresé a casa como campeón, pero esto sigue siendo mi juego, con premio o sin él», afirmó LA Knight, asegurando que no piensa detenerse porque simplemente no sabe cómo hacerlo.

Posteriormente, volvió a lanzar críticas contra Roman Reigns, acusándolo de manipular a Jacob Fatu. También responsabilizó a Solo Sikoa por haberle costado su participación en el torneo.

En ese momento apareció Jimmy Uso para interrumpirlo. Jimmy aclaró que Solo Sikoa ya no forma parte de The Bloodline. Knight respondió preguntándole si realmente creía que podían enfrentarse a Solo sin provocar una reacción del resto de la familia.

Jimmy le aseguró que comprendía perfectamente su punto de vista, pero poco después llegó Jey Uso. Jey respaldó las palabras de su hermano y reiteró que Solo estaba actuando por cuenta propia.

Jey explicó que no había salido para disculparse. Antes de que pudiera continuar, Knight lo interrumpió y bromeó preguntándole si quería que reconociera al Jefe Tribal.

Jey respondió diciendo que era mejor que LA Knight y exigió que reconociera que lo había derrotado limpiamente. Knight contestó con sarcasmo y terminó diciéndole que podía besarle el trasero.

La tensión explotó cuando Jey intentó atacar a Knight. Jimmy trató de separarlos, pero Knight lo empujó. Jey conectó un golpe, Jimmy pateó a Knight en la cabeza y la situación se salió de control.

Jey tomó una silla, aunque Jimmy intentó detenerlo. Sin embargo, Jey apartó a su hermano y eso permitió que Knight se apoderara de la silla para golpear primero a Jimmy y luego a Jey.

Cuando parecía que Knight había recuperado el control, Jacob Fatu apareció de forma inesperada. Fatu atrapó a Knight con el Tongan Death Grip y lo dejó tendido antes de retirarse junto a Jimmy y Jey Uso.

Varios oficiales acudieron al ring para asistir a LA Knight. Más tarde, mientras abandonaba el área, Knight continuó discutiendo acaloradamente con Adam Pearce.