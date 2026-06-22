AJ Styles se sorprendió que su debut en WWE no se filtró

AJ Styles se despidió como luchador en el Royal Rumble de este año, tras caer derrotado ante Gunther, exactamente diez años después de que debutara en el evento del mismo nombre en el 2016, cuando ingresó en el puesto número 3 del tradicionale combate de treinta hombres y permaneció en el ring durante casi media hora antes de ser eliminado por Kevin Owens.

► AJ Styles debutó en el Royal Rumble 2016

Para muchos fans, no cabe duda de que el debut de AJ Styles durante el Royal Rumble 2016 fue uno de los grandes momentos de aquel evento premium en vivo, y posiblemente el momento más destacado de 2016 para la compañía en general. Y dado el estatus de Styles en ese momento como una de las mayores estrellas que nunca había trabajado para la WWE, muchos habrían pensado que un debut así se habría filtrado con antelación, como ha pasado con muchos otros. Sin embargo, el ex luchador habló sobre el tema en el último episodio de «The Phenomenally Retro Podcast» mencionando que, aunque ciertamente hubo rumores sobre su llegada, la noticia nunca se filtró oficialmente pese a que no era un secreto bien guardado.

«Tuve que ir y estar en la reunión del Royal Rumble con todos los demás. Así que, ¡felicitaciones a esos chicos que no dijeron nada! ¡Es genial! En ​​lugar de volar a Orlando, volé a Tampa, Florida, y conduje hasta allí. Fue realmente genial. Me sorprende que no se filtrara. Sabía que se filtraría, pero nunca lo hizo. Supongo que eso dice mucho de los chicos con los que trabajaba.»

A pesar de no ganar en el Royal Rumble que debutó, su sorpresivo debut lo convirtió instantáneamente en una figura importante de la WWE, donde continuó luchando durante otros diez años para la compañía, en lo que se convertiría en una trayectoria digna del Salón de la Fama, ganando el Campeonato WWE dos veces, así como los Campeonatos Intercontinental, de los Estados Unidos, y los Campeonatos en Parejas de la WWE dos veces, una con Omos y la última Dragon Lee.

Ya retirado, AJ Styles disfruta su nueva etapa fuera del ring, aunque todavía está ligado a la compañía, específicamente en el desarrollo de nuevos talentos, visitando periodícamente el WWE Performance Center.