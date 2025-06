Karissa Rivera luchó contra Deonna Purrazzo en House Of Glory

Tremenda sangría de rescisiones la que llevó a cabo WWE hace ahora casi cuatro meses, con más de una docena de talentos que vieron finiquitada su trayectoria en la empresa. Entre ellos, Karissa Rivera, conocida allí con el alias de Elektra López.

Su llegada al gigante estadounidense se vendió entonces como un nuevo logro para la lucha boricua, pues aunque Rivera nació en New Jersey (EEUU), creció en Puerto Rico y es hija del reconocido José Luis Rivera, quien también tuvo trayectoria (bastante más extensa) bajo los focos de WWE allá por finales del pasado siglo.

Y ayer, Rivera volvió a honrar tal ascendencia formando parte de la segunda edición de ‘Mike Santana Presents Puerto Rico Weekend’, show producido por House Of Glory (HOG) desde la NYC Arena en la ciudad que nunca duerme, 24 horas antes del tradicional Puerto Rican Day Parade. Su primera implicación competitiva tras salir de WWE, Rivera pudo medirse a una gladiadora de AEW, Deonna Purrazzo, en mano a mano, ante la que cayó vía pin, dejando una buena actuación.

Seguidamente, todo lo que dio de sí ‘Mike Santana Presents Puerto Rico Weekend’.

