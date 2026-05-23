Resultados HOG Waging War | Charles Mason vs. Joey Silver

House of Glory Wrestling presentó su evento HOG Waging War, el cual se llevo a cabo el 22 de mayo 2026, desde NYC Arena en New York, Estados Unidos. El evento fue transmitido en vivo por TrillerTV+.

El evento HOG Waging War del 22 de mayo de 2026 dejó una cartelera variada con acción intensa, luchas titulares sólidas y una mezcla de talento veterano y nuevas figuras. House of Glory apostó por un show dinámico, con combates rápidos, violencia en la lucha no sancionada y un cierre cargado de nostalgia gracias a la presencia de los Hardy Boys. Además, luchadores como Phumi Nkuta y Daron Richardson salieron fortalecidos tras actuaciones muy destacadas.

► Resultados House of Glory

Kevin Knight venció a Amazing Red. Un duelo muy rápido y técnico. El momento decisivo llegó cuando Knight esquivó una ofensiva aérea y conectó un springboard lariat seguido de su remate para llevarse la victoria.

LUCHA NO SANCIONADA: Lena Kross venció a Shotzi Blackheart. Protagonizaron un combate violento lleno de objetos. El instante clave ocurrió cuando Lena utilizó una cadena para neutralizar a Shotzi antes de rematarla definitivamente en medio de un ambiente caótico.

SCRAMBLE MATCH: Angel Jacquez venció a JJ Doze, JJP, Mikee G, Jodi Aura, & KC Navarro. Fue un completo desorden desde el inicio, con vuelos y cuentas interrumpidas constantemente. Angel Jacquez aprovechó el cansancio colectivo y sorprendió a todos robándose la cuenta sobre KC Navarro mientras el resto de participantes estaba fuera del ring.

Phumi Nkuta venció a Raheem Royal. Nkuta impuso su fuerza ante Raheem Royal en un combate físico. Nkuta cambió el ritmo con una poderosa secuencia de golpes y un slam demoledor que dejó sin reacción a Royal.

Phumi Nkuta venció a Angel Jacquez. Nkuta volvió al cuadrilátero para enfrentar a Angel Jacquez. A pesar del apoyo de Dr. Hilary P. Wisdom, Jacquez no pudo contener el impulso de Nkuta, quien cerró su gran noche con otra victoria dominante.

CAMPEONATO CRUCERO HOG: Daron Richardson retuvo ante Lio Rush. La lucha empezó intercambiando movimientos a gran velocidad. El momento decisivo llegó cuando Richardson atrapó a Rush en pleno ataque aéreo y transformó el impulso en un counter perfecto para retener el título.

CAMPEONATO CROWN JEWEL HOG: Zilla Fatu retuvo ante Ken Broadway. en una lucha intensa y física. Broadway resistió varios castigos, pero Fatu terminó imponiendo su poder con un splash devastador que selló la retención.

CAMPEONATO MUNDIAL HOG: Charles Mason retuvo ante Joey Silver. Mason controló gran parte del combate gracias a su agresividad y estilo metódico. Joey Silver tuvo una gran reacción final, pero Mason frenó el impulso aplicando una dolorosa sumisión para mantenerse campeón.

CAMPEONATO MUDIAL DE PAREJAS HOG: The Hardy Boys retuvieron ante Super Smash Brothers. La lucha estuvo llena de acción aérea y nostalgia, culminando con Jeff Hardy conectando el Swanton Bomb tras una combinación con Matt Hardy para asegurar la victoria.

Fue un evento entretenido, bien estructurado y con varios momentos destacados. No tuvo una lucha considerada instantáneamente clásica, pero sí mantuvo un nivel constante durante toda la cartelera. La combinación de estrellas reconocidas, talento independiente y buenas defensas titulares convirtió a Waging War en una función bastante completa para House of Glory. Puntuación Final 8/10.