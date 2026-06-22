Rating WWE NXT 16 de junio 2026: audiencia y cifras

WWE NXT del 9 de junio de 2026 registró un aumento en audiencia respecto a la semana anterior en The CW. Dentro de los combates y segmentos se destaca el combate entre Jaida Parker contra Nattie.

Las luchas presentadas fueron:

Tavion Heights venció a Jackson Drake (** 1/2) Izzi Dame venció a Thea Hail (**) Nattie venció a Jaida Parker(***) Arianna Grace venció a Layla Diggs (* 1/2)

► Audiencia WWE NXT 16 de junio 2026

El show de WWE NXT en The CW atrajo 610.000 espectadores, lo cual está por encima de los 548.000 de la semana anterior.

► Rating en demográfico 18-49

En el grupo demográfico de 18 a 49 años, registró un 0,09, el mismo total que el de la semana pasada.

► Comparativa con semanas anteriores

En comparación, con el episodio emitido el 17 de junio del año 2025 alcanzó 660.000 espectadores, con un rating de 0,16 mientras que el 18 de junio del año 2024 atrajo 726.000 espectadores y un rating de 0.26 en USA Network.

El episodio de WWE NXT continúa con su tendencia irregular en audiencia y rating en 2026.