Oba Femi a Jey Uso: «No eres el miembro de tu familia que me preocupa»

El episodio de Raw de este 22 de junio abrió con la llegada de Oba Femi, quien fue recibido con efusividad por el público. El nigeriano habló de su semifinal en el torneo King of the Ring del próximo sábado enmarcándola dentro de la narrativa de destino que ha construido para su personaje.

“Desde que nací he sido marcado por el destino. Gracias al destino llegué aquí a WWE, por el destino derroté a La Bestia, y el destino me ha traído hasta este lugar en el torneo”.

Femi planteó después el dilema que enfrentaría de coronarse campeón del torneo: definir si iría por el Campeonato WWE o por el Campeonato Mundial de Peso Completo. No pudo profundizar en ese punto, pues fue interrumpido por Jey Uso.

► La réplica de Jey Uso

Uso reclamó que siempre lo han hecho a un lado, incluso después de haber ganado el Royal Rumble y conquistado el título. Aseguró que ahora lo dejan fuera de las quinielas porque creen que no puede vencer a Femi.

“Me dejan fuera ahora mismo porque piensan que no puedo vencerte”.

El samoano prometió que el sábado “escalará esa montaña” y juró que se convertirá en el nuevo King of the Ring. Femi respondió con una amenaza directa hacia su rival:

“Un consejo, cuando dispares, no falles, porque si fallas, te voy a destruir. Porque al final del día, no eres el miembro de tu familia que me preocupa”.