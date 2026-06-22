Bayley y Lyra Valkyria explotan tras perder ante Paige y Brie Bella

Paige y Brie Bella retuvieron el Campeonato Femenil de Parejas WWE ante Bayley y Lyra Valkyria en una lucha que, al igual que sus defensas previas, tuvo un ritmo lento y errático.

► Momentos clave

Al ser Paige la luchadora local, las retadoras llegaron asumiendo el papel de rudas, capturando a Brie Bella y martirizándola por turnos durante un largo tramo del combate, en el que sobresalió un suplex vertical aplicado por Valkyria.

Tras un corte comercial, Bella logró relevar con Paige, quien, al grito de “This is my house!”, aplicó séplex a diestra y siniestra. Valkyria le dio la vuelta a la situación, y Bayley entró al ring, aunque fue sacada del mismo por Bella, que remató saliendo con un rodillazo volador.

Valkyria conectó un Fisherman Buster a Paige, y cuando iba por el segundo, Paige le aplicó su remate de la nada para llevarse el triunfo.

GANADORAS: Paige y Brie Bella, con Rampaige de Paige a Valkyria.

Calificación: ★½

Fue la segunda quien decidió llevar a cabo la traición y la subsecuente golpiza.