Hoy en la historia de WWE: Vince McMahon recompensa a Triple H

El 8 de junio de 1997, WWF (aún no WWE) celebró King of the Ring. En el combate principal, The Undertaker retuvo el Campeonato WWF ante Faarooq. Pero el gran protagonista de la noche fue un luchador que llevaba más de un año intentando recuperar el impulso perdido: Hunter Hearst Helmsley (aún no Triple H).

Al derrotar a Mankind en la final del torneo King of the Ring, Triple H consiguió una de las victorias más importantes de su carrera hasta ese momento. Sin embargo, para comprender la relevancia de aquel triunfo es necesario remontarse a uno de los episodios más famosos de la historia de WWE entre bastidores: el Curtain Call.

► El único castigado por el Curtain Call

El 19 de mayo de 1996, WWF celebró un evento no televisado en el Madison Square Garden. Aquella noche marcó las despedidas de Kevin Nash y Scott Hall antes de marcharse a WCW.

Tras enfrentarse por equipos en el combate estelar, Shawn Michaels, Triple H, Kevin Nash y Scott Hall se abrazaron en el centro del ring. Al romper públicamente el kayfabe, protagonizaron uno de los momentos más polémicos de la época.

#OnThisDay in 1996: Final WWF appearances of Razor Ramon and Diesel, as they were leaving for WCW resulted in the infamous Curtain Call. Michaels and Razor were faces, while Diesel and Hunter were heels. This basically was an open breaking of kayfabe. pic.twitter.com/TDtcR9TQ4z — Allan (@allan_cheapshot) May 19, 2019

El incidente pasó a la historia como el Curtain Call. Siendo otra la situación, los cuatro hubieran sido castigados, pero solo lo fue HHH. Ello debido a que Michaels era el campeón mundial y Nash y Hall iban a salir de la empresa.

► El castigo le costó el King of the Ring de 1996

Esto no es oficial pero a lo largo de los años se ha popularizado la teoría de que Triple H iba a ganar el torneo King of the Ring en 1996 pero el sucedido en el Curtain Call hizo cambiar los planes a Vince McMahon.

Entonces, el ganador terminó siendo Steve Austin, quien aprovecharía la victoria para pronunciar su discurso «Austin 3:16«, cambiando la historia y protagonizando uno de los momentos más grandes de todos los tiempos en WWE.

Y mientras Austin ascendía directamente a la cima, Triple H veía detenido su impulso de manera indefinida. Al final no lo fue pero el actual mandamás creativo de WWE tuvo que esperar ni más ni menos que un año.

► La recompensa llegó en King of the Ring 1997

Doce meses después, McMahon decidió volver a apostar por él. Durante la edición de King of the Ring de 1997, Triple H derrotó primero a Ahmed Johnson en las semifinales y a Mankind en la final para terminar convertido en Rey del Ring.

Rey del Ring o «Rey de Reyes», como también se le terminaría conociendo. Y es que el torneo ya no tenía tanta importancia pero sí supuso que WWE volviera a poner un cohete en HHH que lo llevaría a lo más alto de la compañía.

De hecho, no mucho tiempo después Hunter Hearst Helmsley desaparecería para dar paso a Triple H. Así como también llegaría la D-Generation X con Shawn Michaels. El King of the Ring 1997 cambió la carrera de HHH.