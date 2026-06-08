WWE confirma fecha para Money in the Bank 2026

Durante los últimos años, Money in the Bank se ha estado llevando a cabo entre los meses de junio y julio; sin embargo, la edición de este año iba a ser distinta, luego de que hace varios meses WWE hiciera el anuncio de que el evento se llevaría a cabo en la ciudad de New Orleans en septiembre de este año.

► Money in the Bank se llevará a cabo en octubre

A pesar del anuncio inicial de la WWE, el evento Money in the Bank se vuelve a posponer, ya que la compañía anunció que la edición de este año se llevará a cabo un mes después de lo previsto. En un comunicado de prensa, WWE informó que Money in the Bank 2026 se llevará a cabo el próximo 10 de octubre en el Smootie King Center, en New Orelans.

«WWE, en colaboración con la Greater New Orleans Sports Foundation y Legends Global, anunció hoy que Money in the Bank se celebrará el sábado 10 de octubre —un mes después de lo anunciado originalmente— en el Smoothie King Center de Nueva Orleans.

Money in the Bank reúne a las mayores superestrellas de WWE, quienes compiten por ganar un maletín que contiene un contrato para una lucha por el campeonato en la fecha y el lugar que elijan durante el próximo año.»

Este anuncio significa que los fanáticos que planean ir a Nueva Orleans para formar parte de este tradicional evento en vivo. El comunicado también puso en conocimiento que las entradas para el evento reprogramado saldrán a la venta el viernes 10 de julio a las 10:00 a. m., hora del este de los Estados Unidos, a través de Ticketmaster, y los fanáticos también tendrán acceso a una preventa exclusiva a partir del jueves 9 de julio a las 10:00 a. m., hora del este.