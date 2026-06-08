Puebla recibe a Komander luego de casi medio año de ausencia en ese recinto. El gladiador de AEW viene de protagonizar el viernes pasado en la Arena México uno de los duelos más comentados de la noche ante Soberano Jr., cayendo en un combate de altísimo nivel donde el representante del Consejo se impuso con un nartinete tras sobrevivir el Cielito Lindo. La sed de revancha sigue fresca. En Puebla, Komander se apoya en Neón, pieza central del Sky Team, y en Xelhua. Del lado rudo, Zandokan Jr., flamante integrante revitalizado del Galeón Fantasma, encabeza una temible tercia con Bárbaro Cavernario y el japonés Yutani, que viene de disputar en días recientes luchas de campeonato ante Máscara Dorada. La mezcla de estilos promete caos y vuelo en cantidad.