Lunes Clásico de Arena Puebla — 8 de junio de 2026
Arena Puebla · 8:00 p.m. · YouTube / VideosOficialesCMLL
Lucha estelar en relevos · Se presenta la estrella de AEW
Rudos
Puebla recibe a Komander luego de casi medio año de ausencia en ese recinto. El gladiador de AEW viene de protagonizar el viernes pasado en la Arena México uno de los duelos más comentados de la noche ante Soberano Jr., cayendo en un combate de altísimo nivel donde el representante del Consejo se impuso con un nartinete tras sobrevivir el Cielito Lindo. La sed de revancha sigue fresca. En Puebla, Komander se apoya en Neón, pieza central del Sky Team, y en Xelhua. Del lado rudo, Zandokan Jr., flamante integrante revitalizado del Galeón Fantasma, encabeza una temible tercia con Bárbaro Cavernario y el japonés Yutani, que viene de disputar en días recientes luchas de campeonato ante Máscara Dorada. La mezcla de estilos promete caos y vuelo en cantidad.
Sensacional mano a mano — AEW vs CMLL
AEW
CMLL
El duelo más oscuro de la noche. The Beast Mortos, Campeón Mundial de Parejas ROH junto a Sammy Guevara, vuelve a verse las caras con el CMLL tras caer el viernes pasado en tríos. El monstruo enmascarado trae consigo una estela de destrucción que el público de Puebla conoce bien. Frente a él, Difunto, uno de los rudos más consistentes del Galeón Fantasma, que también perdió en la lucha estelar de la Arena México el pasado viernes ante el Sky Team. Dos gladiadores motivados por la revancha en un mano a mano que tiene todos los ingredientes para robarle el protagonismo a la noche.
Evento especial
Técnicos
Rudos
Choque de sangres dinásticas. Villano III Jr. llega en su mejor momento: ganador de la Copa Jr. 2026, viene de dejar en claro que su reinado ascendente es real. Juntos con Hijo del Villano III, La Dinastía Imperial forma una dupla formidable. Enfrente, los hermanos Calavera Jr. I y Calavera Jr. II, favoritos irrefutables del público poblano y con un crecimiento notable en los últimos meses —Calavera Jr. I fue el sobreviviente de la jaula de Sin Salida en enero. La Arena Puebla tendrá mucho que decir en este combate de pronóstico reservado.
Cuarta lucha
Técnicos
Rudos
En la lucha especial, Star Black, parte de la Fuerza Tapatía, ha encontrado en el circuito del lunes en Puebla un escaparate para afinar su trabajo. Lo acompaña El Hijo del Pantera, portador de uno de los apellidos más ilustres de la lucha libre mexicana. En frente, Vegas Depredador y Crixus conforman una dupla ruda que no pierde oportunidad de hacer daño.
Tercera lucha en relevos
Segunda lucha en relevos · Pequeñas estrellas
Técnicos
La división de Pequeñas Estrellas siempre encuentra en la Arena Puebla un público cariñoso. Último Dragoncito y Shockercito buscan imponerse ante Mercurio y Minos I, la misma dupla ruda que abre la función del día siguiente en la Arena México.
Match relámpago
SuperLuchas · Lunes 8 de junio de 2026 · Arena Puebla, Puebla