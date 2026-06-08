Este lunes 8 de junio, WWE regresa con una nueva edición de Monday Night RAW desde la Accor Arena, en Paris, Francia, con otro show lleno de grandes combates y segmentos.
► El pasado lunes en WWE Raw
- CUARTOS DE FINAL TORNEO KING OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Oba Femi venció a Penta, Carmelo Hayes y Solo Sikoa (** 1/2)
- Rey Mysterio y Dragon Lee vencieron a Rusev y Ethan Page (** 1/2)
- CUARTOS DE FINAL TORNEO QUEEN OF THE RING 2026; FATAL 4-WAY: Iyo Sky venció a Roxanne Pérez, Giulia y Lash Legend (** 1/2)
- Seth Rollins venció a Bron Breakker (*** 1/2)
► Momentos clave:
- Solo Sikoa recibió de Oba Femi un azotón de espaldas contra la lona y el Fall From Grace, para que Oba Femi ganara la lucha y avanzara en el torneo.
- Rusev recibió rodillazo en la cara y tope suicida de parte de Dragon Lee y Rey Mysterio remató a Ethan Page con el 619 para ganar la lucha.
- Iyo Sky pisoteó el abdomen de Giulia y luego le cayó encima con un moonsault para vencerla por cuenta de tres y avanzar a las semifinales del Torneo Queen of the Ring 2026.
- Seth Rollins se metió con el título al ring y se volteó justo cuando Bron Breakker lo atacó con una spear, para que Breakker se diera en la cabeza con el título. Finalmente, Seth Rollins castigó con su Stomp a Bron Breakker para ganar la lucha.
► Cartelera WWE RAW 8 de junio de 2026
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL WWE: Penta (c) vs. Rey Mysterio.
- CAMPEONATO INTERCONTINENTAL FEMENIL WWE: Sol Ruca (c) vs. Lyra Valkyria.
- KING OF THE RING: Seth Rollins vs. Je’Von Evans vs. Talla Tonga vs. Ricky Saints.
- QUEEN OF THE RING: Liv Morgan vs. Becky Lynch vs. Alexa Bliss vs. Chelsea Green.
- Oba Femi abre el show.
► Horarios y dónde ver WWE Raw
Fecha: Lunes 8 de junio de 2026.
Horario de referencia: 12:00 horas (Ciudad de México).
Sede: Accor Arena Paris, Francia.
|Región / Ciudad / País
|Hora local
|Plataforma
|México (CDMX, Guadalajara, Monterrey)
|12:00 PM
|Netflix
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica
|12:00 PM
|Netflix
|Panamá
|1:00 PM
|Netflix
|Colombia, Perú, Ecuador
|1:00 PM
|Netflix
|Venezuela, Bolivia
|2:00 PM
|Netflix
|Puerto Rico, República Dominicana
|2:00 PM
|Netflix
|Chile (Santiago)
|2:00 PM
|Netflix
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|3:00 PM
|Netflix
|Brasil (Brasilia)
|3:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Nueva York (ET)
|2:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Chicago (CT)
|1:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Denver (MT)
|12:00 PM
|Netflix
|Estados Unidos — Los Ángeles (PT)
|11:00 AM
|Netflix
|Canadá — Toronto / Montreal
|2:00 PM
|Netflix
|Reino Unido — Londres
|7:00 PM
|Netflix
|España (Madrid), Francia, Alemania, Italia
|8:00 PM
|Netflix
|Islas Canarias
|7:00 PM
|Netflix
|India (Nueva Delhi)
|11:30 PM
|Netflix
|Filipinas (Manila)
|2:00 AM (martes)
|Netflix
|Japón (Tokio)
|3:00 AM (martes)
|Netflix
|Australia — Sídney / Melbourne
|5:00 AM (martes)
|Netflix
|Nueva Zelanda — Auckland
|7:00 AM (martes)
|Netflix
Debido a que WWE RAW se realiza desde Turín, Italia, la emisión tiene un horario especial internacional. El evento comienza a las 20:00 horas locales en Italia, equivalente a las 12:00 PM en Ciudad de México, 2:00 PM ET y 11:00 AM PT.