Darby Allin correrá el Maratón de Nueva York sin entrenar: «Quiero ir a ciegas»

Darby Allin nunca le ha temido a un reto, y por eso este otoño está dispuesto a recorrer una larga distancia por una buena causa. Literalmente. El ex Campeón Mundial AEW confirmó a The Takedown on SI que correrá el Maratón de Nueva York el próximo 1 de noviembre, en lo que será su primera participación en el evento y, de hecho, la primera vez en su vida que correrá una distancia larga de cualquier tipo.

► «Quiero ir a ciegas»

Allin, de 33 años, fue claro sobre su falta de preparación previa al evento.

“Ni siquiera tengo tenis para correr todavía. Como que quiero ir totalmente a ciegas. Todos me dicen: ‘tienes que saber en qué te estás metiendo’. Y yo pensé: como que quiero simplemente improvisar, y suena tan divertido… así que no sé si en realidad voy a entrenar para esto. Sí, quiero simplemente improvisar y llevarme al límite”.

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Allin se ha ganado la reputación de ser el aventurero más notorio de la lucha libre profesional, con momentos en su carrera en AEW que incluyen saltos a través de vidrios, caídas desde escenarios y lanzamientos a través de ataúdes. En 2025 se convirtió en una de las pocas personas en escalar exitosamente el Monte Everest, una hazaña para la que tampoco tenía intención de entrenar, hasta que le advirtieron que podría morir si no lo hacía.

Sin embargo, Allin sabe lo que se siente estar exhausto durante un periodo prolongado, y cree que su experiencia en la lucha libre le ayudará a sobrellevar las 26.2 millas del maratón:

“Ha habido momentos en una lucha en los que estoy físicamente agotado, y luego llega esa parte final del combate en la que tienes que dar todo, y crees que ni siquiera puedes ponerte de pie, pero tu cuerpo sabe cómo nadar en aguas profundas. Así que siento que esa mentalidad de empujarte hasta el límite absoluto es en lo que pienso cuando pienso en el maratón”.

Allin correrá en apoyo de KultureCity, una organización sin fines de lucro enfocada en la accesibilidad sensorial y la inclusión de personas con discapacidades invisibles. Formará parte de un grupo de aproximadamente cincuenta corredores que participarán en el maratón, que recorre los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York y es considerado uno de los más importantes del mundo.