Death Riders vencieron a Místico, Bandido y Brody King con ayuda de Marina Shafir

Jon Moxley, Claudio Castagnoli y Wheeler Yuta vencieron a Místico, Bandido y Brody King este martes en una lucha que fue puro caos en AEW Dynamite.

► Momentos clave

Bandido y Wheeler Yuta abrieron fuego con un espectáculo de llaveo. Yuta aplicó un medio cangrejo que convirtió en cruceta, pero el mexicano respondió con unos latigazos y unas tijeras.

Bandido pidió que Jon Moxley entrara al combate. El líder de los Death Riders sacó su propia técnica, pero mucho más contundente. Bandido logró conectar un Frankensteiner antes de relevar con Místico, quien entró contra Claudio Castagnoli. El enmascarado se llevó la mejor parte del intercambio.

Brody King también brilló en su segmento, permitiendo que los técnicos ejecutaran topes suicidas combinados sobre los tres Death Riders.

Los villanos atraparon a Bandido y lo destrozaron por turnos. Entre el castigo figuraba un tren de lariats seguido de un brainbuster de Yuta. Místico entró al relevo y logró devolver la orden, colocando en su lugar a todos los rudos. La acción subió de intensidad.

Brody King sobrevivió a un candado de Moxley, y cuando estaba a punto de recibir un martinete, Marina Shafir distrajo a la réferi Aubrey Edwards, permitiendo que Castagnoli golpeara a King con el cinturón.

El final llegó con Moxley finalizando a Brody King con un toque de espaldas.

Calificación: ★★★ | Calidad: 6.5 | Narrativa: 5.7 | Intensidad: 7.0

► ¿Y ahora qué?

Los Death Riders continúan demostrando su dominio en equipos, con Marina Shafir como una pieza clave en sus triunfos. Místico, Bandido y Brody King querrán revancha tras esta derrota ante los rudos más peligrosos de AEW.