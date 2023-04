Damian Priest habla de no luchar en WrestleMania 39

Damian Priest fue el único integrante del Judgment Day que no tuvo una lucha en WrestleMania 39. Rhea Ripley venció a Charlotte Flair para ganar el Campeonato Femenil SmackDown. Dominik Mysterio fue derrotado por Rey Mysterio. Y Finn Bálor sufrió el mismo destino ante Edge. El Arquero Infame no alcanzó a tener su hueco en el cartel del Evento Premium pero no está molesto ni se lamenta por ello, como explica en su reciente entrevista en Out of Character with Ryan Satin.

