Dominik Mysterio ha sido de lo mejor que ha hecho la WWE en el último año, o desde que hizo su debut en 2019, podría decirse, pero en especial desde que traicionó a Rey Mysterio. Su crecimiento ha sido tremendo como rudo, después de haber sido adorado por los fanáticos como el hijo de una leyenda que busca su camino ha conseguido ser el más odiado de la compañía. No se acaban los elogios para Dom Dom, como lo llama cariñosamente Rhea Ripley. Ella ha sido fundamental, como también Finn Bálor y Damian Priest.

> “Dominik Mysterio ya es una estrella”

No solo ellos pero ellos han visto de primera mano cómo ha ido evolucionando Dominik como sus amigos en el Judgment Day. Y cuando alguno ha hablado de él no ha tenido nada más que buenas palabras, como recientemente Priest en Out Of Character with Ryan Satin. Considera que ya es una estrella en sí mismo.

“Pasó de ser una estrella con Rey [Mysterio], una estrella en el Día del Juicio Final, a ser su propia estrella. Ahora es Dominik Mysterio. Al igual que con Rhea, es increíble ser parte de eso, [estar] allí mismo. Estoy viendo esto de primera mano. Lo observo desde esta distancia, lo veo brillar y hacer lo suyo. Cuando está en el ring y sostiene el micrófono y la multitud se vuelve loca, no puedo evitar sonreír en el fondo”.

¿Estás de acuerdo con Damian Priest? ¿Dominik Mysterio es una estrella de WWE?