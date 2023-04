Naomi estuvo en Supercard of Honor viendo a Athena retener el Campeonato Mundial Femenil ROH ante Yuka Sakazaki. Ello mientras la ex luchadora de la WWE sigue sin confirmar donde va a continuar su carrera en la lucha libre profesional. Mientras tanto, la dueña del título estuvo hablando de su presencia en el evento recientemente en The Sessions with Renee Paquette.

> Athena habla de Naomi

“Amo a Trin. No pudimos tener muchas interacciones en WWE. Es muy gracioso porque, en el primer Money in the Bank, cuando todas nos enteramos de que estábamos en Money in the Bank, nos emparejamos: ‘Oye niña, ¿qué estamos haciendo?’. En el Rumble, es extraño, cualquier tipo de situación de varias personas, Trin y yo siempre nos encontrábamos, pero nunca llegábamos a completar nada de lo que empezábamos. Después de que me despidieron, continuamos en contacto, lo cual fue muy importante para mí. Hablamos casi todos los días. Nos enviamos videos terribles y divertidos de Instagram. Es alguien con quien construí una relación como hermana una vez que me fui. La aprecio mucho.

“Cuando ambos nos enteramos que estábamos en la ciudad, fue como: ‘Tenemos que vernos’. ‘Oye chica, ¿por qué no vienes a ver el evento?’. Pensé que se iba a quedar en la parte de atrás. Ella dijo: ‘Chica, no me quedaré en la parte de atrás. Voy a la primera fila. ¿Sabes quién soy?’. Estaba tan feliz de verla. Después del combate, levanté el cinturón, miré a Trin y ella me estaba imitando. ‘Espera, ¿qué es esto?’. Realmente la amo y es extremadamente talentosa. Obtuvo el extremo corto del palo cada vez.

“Es una de esas personas con las que necesito una lucha. No me importa si es para un evento independiente, el patio trasero de alguien, que no, ella no hará eso. Tampoco yo, de hecho [risas]. Es un momento genial para poder acercarme un paso más a lo que espero sea una lucha de ensueño en mi futuro. Quiero lo mejor para ella.Al final del día, no importa si ella viene a por mi campeonato de Ring of Honor o no, quiero lo mejor para ella y que sea feliz. Ya sea que venga a Ring of Honor, se vaya a otro lado, solo quiero ella sea feliz y prospere dondequiera que vaya.

“Quiero ver a alguien quitarle las esposas. Ya se las quitó. Ahora, quiero ver qué puede hacer. Esto viene de alguien que compartió un ringcon ella y ha hecho algo aquí y allá. Estoy diciéndote ahora, no están listos para Trinity. Ella tiene que encontrar eso (lo que la hace feliz). Nadie puede decirlo por ella y creo que está llegando a ese punto en el que está tratando de descubrir qué es lo que quiere“.

¿Dónde te gustaría que luchara Naomi?