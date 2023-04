Rhea Ripley revela por qué no salió a ayudar a Dominik

El combate entre Dominik Mysterio y su padre Rey en la primera noche de WrestleMania 39 era el que mayor morbo había generado en los últimos meses y, como no podía ser de otra manera, contó con la interferencia de otros miembros de The Judgment Day, Damian Priest y Finn Bálor, quienes no pudieron hacer que su compañero se alzara con la victoria,

En cambio, Rhea Ripley, quien goza de una enorme afinidad con el “ex convicto”, no estuvo presente, por cuanto tenía sus propios objetivos al enfrentarse minutos después ante Charlotte Flair por el Campeonato Femenil SmackDown, que eventualmente terminaría ganando.

► Rhea Ripley estaba concentrada para su lucha contra Charlotte Flair

Rhea Ripley fue entrevistada por Ariel Helwani tras bastidores luego de su gran victoria por de WrestleMania contra Charlotte Flair y la pregunta de rigor fue respecto a que no estuvo presente acompañando a Dominik Mysterio en su lucha contra Rey. The Eradicator admitió que ni siquiera tuvo la oportunidad de verlo.

“No pude ver el combate de Dom Dom, de lo contrario, probablemente habría intentado salir para salvarlo. Estaba demasiado ocupado en mi propia cabeza, tratando de prepararme para este combate masivo que sabía que iba a tener con Charlotte Flair”.

Era evidente de que Rhea Ripley no podía estar presente en el combate de Dominik, a pesar de haberlo acompañado en sus luchas previas, porque la programación tampoco ayudó en ese sentido. De hecho, el combate por el Campeonato femenil SmackDown se dio justo después de la lucha entre Dominik y su padre. En todo caso, The Judgment Day no se fue con las manos vacías debido al nuevo logro alcanzado por The Eradicator.