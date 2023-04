Ortega quiere humillar a Topuria por llamadas

El ex retador al título de peso pluma de UFC, Brian Ortega, respondió a Ilia Topuria después de las conversaciones recientes sobre una pelea.

Ortega no ha peleado desde que sufrió una lesión en el hombro contra Yair Rodríguez en UFC Long Island en julio pasado. Perdió la pelea por detención por lesión y Rodríguez ganó el título interino de peso pluma en su próxima pelea.

Después de una victoria sobre Bryce Mitchell en UFC 282, Topuria insinuó un enfrentamiento con Ortega a continuación. Esto se produjo a pesar de la pausa continua de Ortega mientras se recupera de una cirugía de hombro. Durante una entrevista reciente con The Schmo , Ortega abordó los llamados de Topuria.

“Obviamente, veo gente como Topuria llamándome constantemente, lo veo ahora. Dos cosas vienen a la mente. Uno, nunca me he retractado de ninguna pelea, he peleado con lo mejor de lo mejor. Peleé contra la gente con la que deseas poder pelear. Eso es una cosa. La segunda es que ni siquiera soy capaz de pelear. Déjame volver a mi mierda, déjame volver a entrenar. y luego, eso es todo…

“Con mucho gusto humillaré a alguien si tengo que hacerlo. Una vez que estén en camino hacia donde estoy, entonces puedes venir y unirte a mí. Pero no puedes usar tu boca para subir aquí, ¿sabes? Este es el mundo de la lucha que solo puede hacer mucho con la boca y esta vez tendrás que luchar. Sé que tiene una pelea preparada, bien por él, y después, si se gana la vida, entonces hagámoslo”.

Topuria está invicto en su mandato en UFC y ha ganado cada una de sus primeras 13 peleas profesionales. Antes de la victoria sobre Mitchell, obtuvo nocauts sobre Damon Jackson y Jai Herbert.

La lesión de Ortega se produjo después de desafiar a Alexander Volkanovski por el título en UFC 266. Su última victoria fue contra The Korean Zombie en octubre de 2020.

El calendario para el regreso de Ortega a UFC es incierto, y parece estar tomándose su tiempo para regresar al octágono. Mientras tanto, permanece abierto a una pelea con Topuria, después de que Topuria se pruebe a sí mismo contra otros contendientes.