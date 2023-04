El elenco de Monday Night Raw se presentará este lunes en el Climate Pledge Arena, en Seattle, Washington, (anteriormente llamado Washington State Pavilion, Washington State Coliseum, Seattle Center Coliseum y KeyArena at Seattle Center), coliseo con capacidad para 17,400 aficionados y casa de las Seattle Storm de la WNBA.

► La semana pasada

Las luchas presentadas fueron:

Omos venció a Elias (*) Austin Theory venció a Rey Mysterio (** 1/2) CAMPEONATO INDISPUTABLE DE PAREJAS WWE: Kevin Owens y Sami Zayn vencieron a The Street Profits (***) Bobby Lshley venció a Mustafa Ali (*) Raquel Rodríguez y Liv Morgan vencieron a Damage CTRL (**) Cody Rhodes y Brock Lesnar vs. Roman Reigns y Solo Sikoa: No hubo lucha (*)

► Este lunes en WWE Raw

El pasado lunes, Raquel Rodríguez y Liv Morgan derrotaron a Iyo Sky y Dakota Kai para volverse contendientes número uno al Campeonato Femenil de Parejas WWE. Y no tuvieron que esperar para cobrar esa oportunidad, pues la lucha titular se llevará a cabo en este episodio de Monday Night Raw. Las esperan las actuales monarcas: Becky Lynch y Lita, una dupla que ha demostrado bastante efectividad. Sin embargo, las retadoras pueden presumir de una gran coordinación como equipo, así que no sería raro que logren coronarse.

En el Raw After Mania no hubo muchas sorpresas como en pasados años. Lo más notable fue el regreso de Matt Riddle, quien agredió a The Miz. Ahora se ha pactado un mano a mano entre ambos, con el cual, Riddle buscará volver a posicionarse en el escenario de Raw.