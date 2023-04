Beth Phoenix y el apoyo a la lucha femenil en WWE

Con el paso de los años la WWE ha ido apoyando más y más la lucha libre de mujeres, como se ha visto con que las luchadoras han tenido más y más importancia. Beth Phoenix fue una de las más grandes justo antes de la Revolución Femenil, pero en la actualidad sigue en activo así que digamos que ha vivido ambas etapas, tanto la previa como la posterior a dicho capítulo fundamental en la historia de las fénimas de la compañía McMahon. De ello estuvo hablando recientemente en Stories With Bradshaw and Brisco enfocándose en su época, cuando las guerreras presionaban para tener más tiempo en televisión y personas como Fit Finlay lo hacían junto a ellas.

> El apoyo a la lucha libre femenil

“Le dedicaban tiempo a las mujeres. Venían temprano. Si estábamos trabajando en house shows y Fit era nuestro agente… y eso se aplica a todos nuestros agentes. Ya sabes, conoces a Dean Malenko, William Regal entraban físicamente al ring con nosotras. Especialmente las mujeres que se pusieron en la posición más difícil, que es: ‘Vas a empezar en la televisión y luego aprenderás a luchar’. Pienso en Candice Michelle, que entró como modelo y aprendió el camino de la lucha libre. No puedo pensar en un escenario más aterrador que ese, que participar en combates de televisión en vivo y tener que resolverlo sobre la marcha. Y sabes, creo que la gente no lo vio porque estaba en eventos no televisados, y no vieron esa infamia, pero las chicas siempre estaban ahí queriendo aprender.

“Y teníamos hombres como Fit y William Regal, y Dean Malenko que estaban allí dedicándonos su tiempo. Y si estaban ansiosas e interesadas, ellos estaban ahí para responder. Y pensaba: ‘Qué gran cosa que estamos creando’. Pero podías ver que iba a tomar tiempo. Llevaría años educar también a nuestra audiencia de que el combate de chicas no será solo un desperdicio de 90 segundos, que contaría una historia. Y vas a tener tiempo para sentir empatía por alguien. Y vas a tener tiempo para emocionarte cuando alguien se encienda. Porque una vez que el producto estaba invirtiendo más en las mujeres, la audiencia podía ver eso. Y ya sabes, simplemente se alimentan unos a otros.

“El problema es que si exigimos esto, queremos esta plataforma, queremos esta recompensa, y si salimos y no cumplimos, entonces es más difícil tener otra oportunidad. Y como que niega la oportunidad a otras. Así que hubo mucha presión sobre, por ejemplo, Trish y Lita en ese momento. Porque saben que la división femenina estaba sobre sus hombros en ese momento. Como, el futuro y como dijiste, la progresión, y: ‘¿Le van a dar a las mujeres una oportunidad más?’ y ‘¿Van a tener la oportunidad de allanar el camino a la próxima generación?’. Eso no hubiera sucedido tan rápido si ese combate no fuera tan fabuloso y recordado como lo fue. Así que todas sabíamos que todas sentíamos esa presión cada vez que salíamos a cumplir. Porque lo estábamos pidiendo, lo queríamos, así que no había opción de fallar. No podíamos fallar”.

