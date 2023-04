3×3: Lo mejor y lo peor de AEW BATTLE OF THE BELTS VI

AEW BATTLE OF THE BELTS VI .— Este viernes se celebró un nuevo especial de AEW Battle of the Belts, siendo su quinta edición. El programa contó con tres combates, todos titulares, con el Campeonato del Atlántico AEW, el Campeonato TBS en juego, así como el Campeonato de Parejas ROH, que fue el estelar.

LO MEJOR Y LO PEOR DE AEW BATTLE OF THE BELTS V

A continuación les presentamos lo mejor y lo peor de AEW Battle of the Belts V.

LO PEOR

► 1- Jade Cargill vs. Billie Starkz

Aunque Billie Starkz fue una buena retadora, nadie pensaba que Jade Cargill iba a perder su invicto ante una debutante, más aún cuando Taya Valkyrie sigue al acecho. Aunque la lucha fue decente, no vimos nada espectacular, e igual fue la más floja de las tres que tuvo el programa.

LO MEJOR

► 1- Lucha Brothers vs. Powerhouse Hobbs y QT Marshall

Gran trabajo de los cuatro luchadores. Penta y Fénix lucieron espectaculares como siempre, con sus maniobras y su trabajo en equipo, y Powerhouse Hobbs lució como una auténtica bestia. Mucha acción y mucha violencia aquí, aunque el resultado haya sido predecible.