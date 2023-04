Dominik Mysterio todavía tiene el trasero adolorido

En una de las situaciones de su combate en WrestleMania 39, Rey Mysterio castigó a Dominik Mysterio golpeando su trasero con un cinturón. Eso no fue lo peor que le pasó al hijo del enmascarado pues acabó perdiendo la lucha. Eso sí, la historia no terminó, pues el joven luchador está intentando vengarse de Bad Bunny, pues justamente fue derrotado por su culpa. Se espera que Dominik y Damian Priest se unan contra The Great Mask of All Time y el rapero en Backlash 2023, un Evento Premium en el que no estará Roman Reigns.

> El pos-WrestleMania 39 de Dominik Mysterio

Volviendo a aquella situación, en Greg & The Morning Buzz, Dominik revela que aún tiene el trasero adolorido: “Mi trasero todavía me duele“. En la misma entrevista, le preguntan si es un sueño hecho realidad todo lo que está viviendo: “Estoy viviendo mi sueño absoluto y no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Qué niño no sueña con patearle el trasero a su papá frente a 80,000 personas?”. Y también habla de lo sucedido con Bad Bunny: “Primero me golpeó en la cara. Alguien tenía que hacer algo“.

Veremos cómo sigue la historia entre los cuatro luchadores, si se confirma su combate en Backlash y quienes consiguen la victoria. De este próximo show apenas se sabe nada, únicamente que se hará en Puerto Rico, donde también se hará el SmackDown previo, y que Charlotte Flair se ha ofrecido para unirse justamente a Bad Bunny.

¿Qué te pareció la lucha entre los Mysterio?