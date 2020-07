Análisis y Predicciones | The Horror Show at Extreme Rules 2020

Llegó el día de Extreme Rules 2020, el cual, gracias a la pandemia del coronavirus, se desarrollará una vez más en el WWE Performance Center. Esta tarde y noche podrán seguir la cobertura en vivo a través de SÚPERLUCHAS.

► Análisis y predicciones para The Horror Show at Extreme Rules 2020

Hoy, realizaremos un análisis previo de The Horror Show at Extreme Rules 2020, considerando las luchas que han sido pactadas hasta el momento; no obstante, no se descartan que se añadan más encuentros durante el día, aunque el cartel no luce tan sólido como en otros PPV, habiéndose descartado dos encuentros que fueron trasladados a los programas semanales con la finalidad de buscar una mejora en los ratings.

► Campeonato de los Estados Unidos: Apollo Crews vs. MVP

No sabemos, aunque suponemos, el motivo por el cual Apollo Crews ha estado ausente las últimas semanas en Raw. Al ser un proyecto de Paul Heyman, sus días como campeón de los Estados Unidos están contados. De hecho, MVP bien puede ganarlo, aunque lo más probable es que simplemente le estén allanando el camino a Bobby Lashley, quien podría ganar el oro en SummerSlam.

Predicción: Apollo Crews.

► Campeonato de Parejas SmackDown: The New Day vs. Cesaro y Shinsuke Nakamura

En una división por demás olvidada, luego de la ya prolongada ausencia de The Forgotten Sons, es posible que ambos equipos rivalicen por un buen tiempo, más aún que tampoco hay equipos en NXT que puedan subir, salvo uno: The Undisputed Era.

Dicho esto, con el experimento fallido de Forgotten Sons, esta división necesita refrescarse, ya que Miz y Morrison andan en sus días bajos también, por lo que luce oportuno (y merecido para Cesaro) un cambio titular en este momento, con la esperanza de ver alguna lucha multitudinaria en SummerSlam.

Predicción: Cesaro y Shinsuke Nakamura.

► Wyatt Swamp Fight: Braun Strowman vs. Bray Wyatt

En virtud de que esta es una lucha no titular, las posibilidades para una victoria de Bray Wyatt se incrementan, sumado al hecho de su familiaridad con el lugar donde se enfrentarán. Sin embargo, esa "ventaja de local" no necesariamente garantiza una victoria en WWE, y además, el duelo entre Strowman contra The Fiend parece inevitable a estas alturas, por lo que es necesaria una victoria del Monstruo entre hombres aquí para que este último regrese y le ponga las cosas difíciles al Campeón Universal WWE.

Predicción: Braun Strowman.

► Campeonato WWE: Drew McIntyre vs. Dolph Ziggler

Dolph Ziggler solo ha ganado un encuentro individual este 2020 contra Tucker, mientras que McIntyre ha lucido dominante. Si bien ambos comparten una historia y eso fue lo que detonó este combate, no es menos cierto de que Ziggler no ha representado ni representará amenaza alguna para el Campeón WWE, aún con el factor sorpresa a su favor por el hecho de no conocer la estipulación que tendrán -la cual es decisión de Ziggler-. Dicho esto, no hay mucho que pensar aquí respecto al ganador.

Predicción: Drew McIntyre.

► Campeonato Femenil Raw: Asuka vs. Sasha Banks

WWE tomó la decisión correcta al traspasar el Campeonato femenil Raw de las manos de Becky Lynch a las de Asuka por medio del maletín de Money in the Bank, y hay pocos argumentos en contra sobre el hecho de que Asuka ha sido la Superestrella más valiosa en la era de la pandemia.

Luce tentadora la idea de una victoria de Sasha Banks y que junto a Bayley sean las dominadoras absolutas de la división femenil; sin embargo, con un potencial duelo ante Kairi Sane en SummerSlam, Rhea Ripley en Evolution 2 (si es que se da) y con Shayna Baszler al acecho, estos no deben perder el atractivo de tener el título en juego; caso contrario, el campeonato Raw pasaría a segundo plano.

Predicción: Asuka.

► Campeonato femenil SmackDown: Bayley vs. Nikki Cross

Un duelo entre Sasha Banks y Bayley debe ser del calibre para WrestleMania o SummerSlam, no hay más. Con el evento más grande del verano a la vuelta de la esquina, si WWE quisiera "apretar el gatillo", tendría que hacerlo esta noche y que, de alguna manera, Sasha le cueste el título a Bayley; sin embargo, hay un detalle: los últimos acontecimientos han mostrado indicios de que Sasha ha puesto sus ojos en el título de la marca azul, especialmente si no vence a Asuka, motivo por el cual el título debería seguir en poder de la ex hugger.

Predicción: Bayley.

► Ojo por ojo: Rey Mysterio vs. Seth Rollins

Será interesante ver cómo "sacarán el ojo de su rival"; pero en todo caso, es una lucha que promete, y hay un drama añadido de si se da o no una posible traición (Dominik, quizás) hacia Rey Mysterio, lo que a la vez le otorgaría a Rollins un nuevo aliado para una facción venida a menos (Austin Theory está fuera desde hace varias semanas), que ha lucido en plena desventaja todo este tiempo.

Si a lo anterior le sumamos la situación contractual de Rey Mysterio, este encuentro sería una buena forma de sacar al enmascarado de las historias de televisión, y que Owens o su hijo Dominik cobren venganza; o en su defecto, servirá para que (un renovado) Rey Mysterio logre la victoria en SummerSlam. En todo caso, habiendo perdido en tres PPV de manera consecutiva, Seth Rollins no puede permitirse perder aquí.

Predicción: Seth Rollins.