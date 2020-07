A menudo, la narrativa de WWE está por encima de la factualidad, aunque en el caso de las hostilidades entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler que desembocarán sobre Extreme Rules 2020, esto parece no importar demasiado.

"The Scottish Psycopath" y "The Show-Off" formaron una alianza en 2018 que sirve de telón de fondo de la historia actual, sustentada en que Ziggler ayudó a McIntyre en esos primeros pasos de este dentro del elenco principal, por lo que, a su juicio, le debía una oportunidad titular.

Pero si nos atenemos a las estadísticas de Ziggler durante 2020, ciertamente no hay justificación posible para la concreción del duelo. Bryan Alvarez de F4Wonline.com lo señaló hoy vía Twitter.

Fun fact: The challenger for the WWE Title on Sunday has won exactly one singles match in 2020, and it was over Tucker.