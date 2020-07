WWE llevará a cabo The Horror Show at Extreme Rules este domingo, y Drew McIntyre defenderá el Campeonato WWE contra Dolph Ziggler y el Rey de Claymore Country ha permitido que Show Off elija la estipulación del encuentro, la cual aún no conocemos todavía.

► Novedades sobre la estipulación para encuentro entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler

A pesar del misterio que existe sobre la estipulación de este combate, parece ser que la misma se habría revelado accidentalmente la misma en una publicidad en Facebook; no obstante, no hay información oficial al respecto.

Ringside News pudo conocer recientemente que durante esta semana, la compañía todavía estaba discutiendo ideas para la estipulación del encuentro entre Drew McIntyre y Dolph Ziggler de este domingo. El Show off indicó que tiene algo en mente que ningún fanático ha visto antes, pero que en realidad ni siquiera sabe qué es.

"Nos dijeron que un problema que WWE tenía con esta situación era determinar una estipulación en la que Drew McIntyre no sea capaz de aplastar a Dolph Ziggler. La idea es que Ziggler sobreviva lo suficiente en su lucha programada para Extreme Rules.

Hay un par de ideas flotando para este encuentro. Se nos señaló que una lucha de Mesas, Sillas y Escaleras es en realidad una posibilidad, pero nada se ha concretado a fines de esta semana."

Faltando un par de días para The Horror Show at Extreme Rules, el cual se ha dicho que será grabado, damos un repaso al cartel confirmado hasta el momento:

CAMPEONATO WWE - ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins