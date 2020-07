El cartel de The Horror Show at Extreme Rules 2020 está tomando forma, pero uno de los encuentros no está confirmado oficialmente por WWE, a pesar de haberse concretado en televisión el viernes pasado, ya que el "Bar Fight" entre Jeff Hardy y Sheamus para el PPV aún no es oficializado por la compañía, a la espera de lo que suceda con Sheamus.

Estando apenas a cinco días de The Horror Show at Extreme Rules 2020, damos un breve repaso al cartel oficial del PPV, que cuenta con seis encuentros progrmados hasta el momento:

CAMPEONATO WWE - ESTIPULACIÓN POR DETERMINAR

Drew McIntyre (c) vs. Dolph Ziggler

CAMPEONATO FEMENIL RAW

Asuka (c) vs. Sasha Banks

WYATT SWAMP FIGHT

Braun Strowman vs. Bray Wyatt

CAMPEONATO FEMENIL SMACKDOWN

Bayley (c) vs. Nikki Cross

CAMPEONATO DE ESTADOS UNIDOS

Apollo Crews (c) vs. MVP

OJO POR OJO

Rey Mysterio vs. Seth Rollins

► The Horror Show at Extreme Rules será grabado en esta semana

The Horror Show at Extreme Rules marca el cuarto PPV que WWE emanará sin público en vivo. Desde el brote de la pandemia del COVID-19, el mundo deportivo se había detenido repentinamente. A pesar de que otros deportes habían paralizado sus eventos, WWE ha logrado transmitir sus programas semanales y PPV con algunas dificultades que han tenido que sortear.

Previamente, se había informado de que Extreme Rules estaba programado para transmitirse en vivo desde el WWE Performance Center el 19 de julio. Pero debido al número de casos positivos de COVID-19 que se han reportado en WWE, la compañía aparentemente ha decidido cambiar esos planes.

De acuerdo a lo informado por Fightful Select, WWE tiene un plan tentativo para Extreme Rules y el evento sería grabado en esta misma semana.

"La compañía ha planeado grabar el miércoles, jueves, viernes, domingo, lunes y martes.

A menos que WWE tenga la oportunidad de grabar sus programas la próxima semana, la compañía tendrá que encajar en dos episodios de NXT, dos episodios de SmackDown, un episodio de Raw y Extreme Rules en este corto período de tiempo.

Sin embargo, el cronograma anterior está sujeto a cambios y depende de la situación del COVID-19 en el estado de Florida."

El PPV más extremo de este año promete ser uno de los eventos más singulares e inéditos en la historia de la WWE y, como ha sido costumbre en estos últimos meses, contaremos con algún encuentro cinematográfico. Estaremos atentos a las próximas novedades que se generen alrededor de este evento, las cuales estaremos informando oportunamente.