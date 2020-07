Mucho se está hablando de la estipulación de Drew McIntyre vs Dolph Ziggler por el Campeonato WWE en The Horror Show at Extreme Rules. El retador al título ha dicho que va a querer jugar con las emociones, con la mente, del monarca, como hizo cuando trajo de vuelta a Heath Slater la semana pasada. Esta no es una gran pista de lo que podría elegir para intentar coronarse este próximo domingo 19 de julio en el PPV así que sigue siendo una incógnita.

Hasta ahora. No puede confirmarse nada en realidad pero parece que el imperio McMahon ha desvelado accidentalmente cómo será el combate. Y de confirmarse lo que apunta WrestleNews365 sería realmente interesante. Pero al mismo tiempo también un poco confuso porque dicha condición no tiene mucho que ver con jugar con las emociones. Aunque al no haber descalificación sí que la puerta quedaría abierta para la participación de otros amigos del escocés.

WWE has, by all accounts, spoiled their own WWE Championship match at Extreme Rules with this Facebook ad.

According to the ad Drew McIntyre will defend the WWE Championship against Dolph Ziggler in a Tables, Ladders & Chairs match.

Should be an awesome match! #WWE #WWERAW pic.twitter.com/gNa6VAgn6Z

— WrestleNews365 (@365Wrestle) July 13, 2020