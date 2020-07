Una de las noticias con las que los fanáticos del imperio de Vince McMahon se encontraron el 15 de abril fue: WWE despide a Heath Slater. No fue al único pues varios luchadores vieron su contrato rescindido pero él es quien está ahora mismo más prendido después de su aparición en el último episodio de Monday Night Raw.

El antiguo miembro de The Nexus o 3MB entró en escena para que Dolph Ziggler atacara emocionalmente a su amigo Drew McIntyre. El Campeón WWE venció al pelirrojo en un mano a mano, dejando en mal lugar al rubio. Luego el escocés tuvo que defenderlo cuando este lo atacó. Así se despidió Slater del Universo WWE.

A nadie sorprendió su despido porque llevaba años sin hacer nada, apareciendo solo de vez en cuando para recibir una golpiza o para tomar parte en alguna discusión entre muchas Superestrellas. No obstante, Booker T cree que su salida fue un error que debe corregirse, que Slater debe ser recontratado.

Así mismo expuso su opinión en el reciente episodio de su Reality of Wrestling:

"Heath Slater no es un tipo al que quieras perder, es alguien a quien quieres tener en tu equipo. Es un tipo que te asegura que va a poder sostener el peso, que va a desempeñar su papel. Eso es de lo que he hablado tantas veces. Es como: 'oye, haz tu papel esta noche. No intentes ser otra persona. Si lo haces bien, todo saldrá de maravilla'. Heath Slater es un tipo que va a hacer su papel y por eso recibió la llamada para volver. De eso se trata.

"Es un chico como Brad Armstrong, que Dios lo tenga en su gloria. Es un tipo que nunca tuvo que preocuparse por su trabajo porque siempre era de utilidad, por así decirlo. Es un tipo que puede hacer casi todo en cualquier momento. Heath Slater es ese tipo. Cuando lo llamas sabes que va a estar listo para hacer el trabajo que tiene que hacer".