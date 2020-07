Hoy jueves 9 de julio de 2020, nos apena comunicar que la madre de la ex CEO de WWE, Linda McMahon y abuela de Stephanie McMahon y Shane McMahon, Evelyn Edwards, falleció. Ella tenía 93 años de edad.

► Abuela de Stephanie McMahon falleció a los 93 años de edad

Stephanie McMahon señaló en su cuenta de Twitter que su abuela, Evelyn Edwards, falleció la semana pasada a la edad de 93 años. No reveló las causas del fallecimiento; sin embargo, señaló que estuvo rodeada de sus seres queridos.

Last week my 93 yr old grandmother passed peacefully, surrounded by people who love her. One of the last things she said to me was, “Let there be love”. Love is what heals us all. To anyone who is hurting or struggling, I send my love to you. #RIPMima Thank you for everything. ❤️ pic.twitter.com/BJ58ISdmTF — Stephanie McMahon (@StephMcMahon) July 9, 2020

"La semana pasada, mi abuela de 93 años falleció tranquilamente, rodeada de personas que la aman. Una de las últimas cosas que me dijo fue: 'Que haya amor'. El amor es lo que nos cura a todos. A cualquiera que esté sufriendo o sufriendo. , Te mando mi amor. #RIPMima Gracias por todo."

Evelyn Edwards trabajó en la base militar Cherry Point en Havelock, Carolina del Norte, donde también trabajaba la madre de Vince McMahon. Eso significó que Vince y Linda pudieran conocerse cuando eran adolescentes.

Los mensajes de condolencia para la esposa de Triple H no se hicieron de esperar. A continuación, citamos las primeras reacciones del Universo WWE:

Sorry for your loss. Thinking of you and your family ❤️ — Kayla Braxton (@KaylaBraxtonWWE) July 9, 2020

"Lamentando tu pérdida. Pensando en ti y en tu familia"

🙏 — Charlotte Flair (@MsCharlotteWWE) July 9, 2020

Sorry for your loss. Sending you love. — Taeler Hendrix (@Taeler_Hendrix) July 9, 2020

"Lamentando tu pérdida. Te envío amor."

God is love and love conquers all. I’m sorry for y’all loss Stephanie. You have her example to live by. We all should. — Brian G. James (@WWERoadDogg) July 9, 2020

"Dios es amor y el amor lo conquista todo. Lo siento por la pérdida de Stephanie. Tienes su ejemplo para vivir. Todos deberíamos."

God bless you and your family. My condolences. May God be with you during this time of need — D-von Dudley (@TestifyDVon) July 9, 2020

"Dios te bendiga a ti y a tu familia. Mis condolencias. Que Dios esté contigo durante este tiempo de necesidad."

I’m so so sorry, Steph. My heart goes out to you and yours. ❤️ — Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) July 9, 2020

"Lo siento mucho Steph. Mi corazón está contigo y los tuyos."

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 — David Otunga (@DavidOtunga) July 9, 2020

Desde SÚPER LUCHAS también extendemos nuestras condolencias a toda la familia McMahon en este duro y triste momento.