Las gladiadoras abrieron la noche dos del evento amarillo y comenzaron a golpearse antes incluso de que el réferi dictaminara el inicio de la contienda. Enseguida salieron las armas a la luz. LeRae fue lanzada para comenzar contra el poste, contra varias sillas y también sobre una mesa. Poco después la ruda utilizó una silla en su favor golpeando con ella en el abdoumen a Yim. Entonces le devolvió el daño con un cubo de basura.

Continuaron dándose golpes de todas las maneras posibles hasta que ambas cayeron sobre una montaña de sillas, pudiendo LeRae poner su brazo sobre el de su oponente para la cuenta de tres.

Fue una dura derrota para Yim, que además sufrió daños como los que mostró en esta publicación en Twitter:

“We got turned down, we failed, had setbacks, had to start over a lot of times. But we kept going at it. In anybody’s case that’s always the distinguishing factor.” Nipsey Hussle#HBIC #WWENXT #NXTGAB pic.twitter.com/9HYXqs0DbR

— The HBIC (@MiaYim) July 9, 2020