El 15 de abril pasado WWE despidió a Heath Slater, junto con un gran puñado de luchadores; sin embargo, vimos una aparición sorpresiva de este en el último episodio de Monday Night Raw.

El antiguo miembro de The Nexus o 3MB entró en escena gracias a Dolph Ziggler, quien esperaba atacar emocionalmente a Drew McIntyre. El Campeón WWE venció al pelirrojo en un mano a mano, aunque luego el escocés tuvo que defenderlo cuando Ziggler atacó a Slater. Minutos después, Heath Slater se despidió del Universo WWE con unas emotivas palabras.

► Heath Slater, contrario a su regreso a Raw

En una entrevista reciente con TalkSPORT, Drew McIntyre admitió que jugó un papel importante en traer a Heath Slater de regreso a la WWE por una noche; sin embargo, Slater estaba "un poco en contra". El escocés dijo que su antiguo compañero de 3MB se mudó mentalmente de la WWE, aunque resaltó que fue bueno para Slater regresar por un segmento.

"El momento al final fue muy especial y estaba presionando mucho para que esa idea suceda".

"¡Creo que vi algo en Internet que decía que estaba detrás de esto y estoy pensando, ¿Cómo están obteniendo esta información?! Pero sí, jugué un papel importante en hacerlo posible y, para ser honesto, Heath estaba un poco en contra y hablé con mi esposa justo antes de la llamada telefónica que hice a Heath para tratar de convencerlo de que venga al programa para el segmento".

“Ella me recordó cómo me sentía en el momento en que fui despedido y, efectivamente, él sintió lo mismo. Apreciaba la oportunidad con WWE, ya que era donde había hecho su nombre, pero mentalmente ha avanzado".

"Está listo para la siguiente etapa y no está seguro de ir hacia atrás, así que le dejé claro como 'confía en mí, esto no será como nada de lo que ya has hecho'."

"Lo primero que hice fuera de WWE fue ir a ICW donde mostré mi personalidad real y causó un gran revuelo y se volvió viral en la clandestinidad, pero si tienes la oportunidad de mostrar tu personalidad real en Raw, eso te pondrá en el camino correcto."

"Sé que ha estado trabajando duro, por lo que la gente podrá ver cómo se ve ahora y también avanza nuestra historia: todos ganan".

"Finalmente lo conseguimos y lo pusimos en el programa, lo dejó absolutamente todo, como sabía que lo haría".

Heath Slater declaró que era como cerrar un capítulo, donde al igual que McIntyre, podría volver algún día y así podría cumplir la profecía de que los tres miembros de 3MB hayan salido de la WWE solo para regresar y obtener el título más importante de la compañía. Booker T, incluso, cree que WWE debe recontratar a Slater.