Algunos dirán que WWE hizo uso de su poder para enterrar a Heath Slater la pasada noche en Raw antes de que este comience su andadura en otra compañía (las previsiones apuntan a Impact Wrestling). Pero un servidor, que no se caracteriza desde luego por defender sistemáticamente a la compañía McMahon, cree que Slater tuvo un bonito cierre de ciclo con su implicación ayer en el episodio de la marca roja.

Porque no puede hablarse de manera alguna de un enterramiento, pese a su derrota frente a Drew McIntyre en menos de medio minuto, ya que su estatus en la empresa no pasaba desde hacía varios años de hacerlo lucir como mero talento de bajo cartel encajador de derrotas. Resultaba lógico que Slater apenas pudiera presentarle competencia a McIntyre, quien se encuentra en su mejor momento.

Y el primer Campeón de Parejas SmackDown tuvo su último momento de gloria, cerrando círculo, cuando finalmente hizo las paces con McIntyre y ambos hicieron el gesto característico de 3MB.

► Heath Slater se despide de WWE

Y hubo más, ya que la empresa también tuvo el detalle de dejar que Slater compartiera unas palabras con el Universo WWE tras la emisión del show.

EXCLUSIVE: It was an emotional night and the closing of a chapter for @HEATHXXII on #WWERaw. pic.twitter.com/qYcBe5D1Dy — WWE Network (@WWENetwork) July 7, 2020

«Esto es algo que había que hacer. Drew y yo nos conocemos desde hace tiempo, y me prometió algo que yo quería, así que gracias a Dios que ocurrió. Él es el hombre, el campeón, mi hermano dentro y fuera del ring. Estoy seguro de que me quiere después de que me ayudase a levantarme y me diera una abrazo. Esto fue un bonito cierre de capítulo. Ya veremos qué me depara el futuro».

I love you all. Thank you my friend my brother @DMcIntyreWWE pic.twitter.com/xkMW4Njlsd — HEATHXXII (@HEATHXXII) July 7, 2020

«Os quiero a todos. Gracias mi amigo, mi hermano»

24 horas después de su despido, a mediados del pasado abril, Slater agradecía de esta manera a WWE sus últimos 14 años.