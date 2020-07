"Let's meet in DDT 2020" fue la función que DDT presentó en el Shinjuku FACE de la capital japonesa, donde destacó el interesante duelo entre Meiko Satomura y Saki Akai.

Antes del comienzo de la función, Jun Akiyama vio a Maku Donaruto, el luchador caracterizado de payas, detrás del escenario y preguntó a los miembros de su equipo si él también era parte de ellos. Pero los otros le dijeron que es mejor mantenerse alejado de ese tipo.

► "Let's meet in DDT 2020"

En lucha mano a mano, que siempre no fue titular, Maku Donaruto perdió ante Chris Brookes. Sin embargo, aún así consiguió un duelo de campeonato, pero por el Campeonato Extremo DDT, ya que cuando terminó el combate, Shinya Aoki subió al ring y lo desafió. Aunque Donaruto no aceptó, el presidente Hisaya Imabayashi oficializó la lucha.

Siguió una lucha de parejas, donde Jun Akiyama y Makoto Oishi doblegaron a Konosuke Takeshita y Akito. Takeshita aún no se libera del profundo respeto que tiene hacia Akiyama y lo sigue tratando como a un maestro que como a un contrario, lo que ha causado su descalabro.

DAMNATION (Tetsuya Endo y Mad Paulie) sufrió un nuevo descalabro ante Nautilus (Yuki Ueno y Naomi Yoshimura). Tras la lucha, Ueno encaró a Endo y le aseguró que le arrebatará el Campeonato de Peso Abierto KO-D, el 23 de julio.

Saki Akai sostuvo su última lucha de siete de la serie Okibariyasu, enfrentando a una oponente de lujo, la experimentada Meiko Satomura. Fue una batalla difícil para Akai, quien usó todos sus recursos luchísticos en su afán de intentar doblegar a su oponente.

Pero la gran experiencia de Satomura le dio los elementos suficientes para contrarrestar a Akai y doblegarla con la Scorpio Rising. Tras la lucha ambas estrecharon sus manos. Satomura felicitó a Akai y le mencionó que ésta era su primera lucha tras tres meses; además le reconoció el ser campeona de tercias en una compañía dominada por hombres y estaría dispuesta, más adelante, en concederle una revancha. La serie Okibariyasu de Saki Akai terminó con tres victorias y cuatro derrotas.

Los resultados completos son:

DDT "Let's meet in DDT 2020", 03.07.2020

Shinjuku FACE

Asistencia: 156 Espectadores

1. 4 Way Match: Toru Owashi y Yukio Naya vencieron a Danshoku Dino y Kazuki Hirata, a Shunma Katsumata y Yuki Iino y a Tomomitsu Matsunaga y Keigo Nakamura (0:04) con un Horizontal Cradle de Owashi sobre Hirata.

1a. Danshoku Dino, Toru Owashi, Kazuki Hirata y Tomomitsu Matsunaga derrotaron a Shunma Katsumata, Yuki Iino, Yukio Naya y Keigo Nakamura (5:18) con un Egoist Driver de Hirata sobre Nakamura.

2. Yukio Sakaguchi y Kazusada Higuchi vencieron a Mizuki Watase y Hideki Okatani (8:53) con un Canadian Backbreaker de Higuchi sobre Okatani.

3. Daisuke Sasaki y Soma Takao derrotaron a HARASHIMA y Antonio Honda (8:15) con un Inside Cradle de Sasaki sobre Honda.

4. Kabukicho Specialty Special Singles Match: Chris Brookes venció a Maku Donaruto (8:17) con la Praying Mantis Bomb.

5. Akiyama Army vs. ALL OUT!: Jun Akiyama y Makoto Oishi derrotaron a Konosuke Takeshita y Akito (14:21) con la Fujiyama Kneelock de Oishi sobre Akito.

6. DAMNATION vs. Nautilus: Yuki Ueno y Naomi Yoshimura vencieron a Tetsuya Endo y Mad Paulie (12:30) con la BME de Ueno sobre Paulie.

7. Saki Akai "Okibariyasu" 7 Match Series Final: Meiko Satomura derrotó a Saki Akai (13:03) con la Scorpio Rising.