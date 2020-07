Este es el origen del nombre Scott Dawson según Dax Harwood

Ha abandonado WWE pero sigue hablando de su etapa como Superestrella. En este caso, Dax Harwood revela el origen del nombre Scott Dawson. De esta manera se llamaba en el imperio McMahon; su amigo Cash Wheeler utilizaba el nombre Dash Wilder. A muchos fanáticos todavía les está costando acostumbrarse a sus nombres actuales pero parece que nunca volverán a llamarse como se llamaban hasta hace poco. Del mismo modo, The Revival quedó atrás en favor de FTR.

Una pista: quienes hayan estado siguiendo la NWA últimamente podrían adivinar de dónde proviene dicho nombre. The Dawsons son un reconocido equipo de la industria luchística estadounidense que hasta el inicio de la Era Covid estaba trabajando en esta empresa mencionada así como en otras del circuito independiente como Alternative Championship Entertainment o America's Most Liked Wrestling. Pero no trabajan desde el mes de enero.

Gracias a que ellos no pusieron ningún problema, no enviaron ninguna carta de cese y desestimiento, Harwood pudo llamarse de esa manera en la Gran W.

I stole the name “Dawson” from them because they’re so good. Thank God they never sent me a Cease & Desist, ‘cause I’m running out of money 😅 https://t.co/FcbcCR718Y

Quizá más adelante Wheeler cuenta por qué se llamaba cómo lo hacía en WWE. Mientras, ambos deben de estarse preparando para luchar contra The Lucha Brothers mañana en Fight for the Fallen, el nuevo PPV de AEW.

I say this right now, with zero hesitation. We fully expect this to be MOTY.

But most importantly, we’re walking out with the dub. https://t.co/US7rprirX3

— CASH (@CashWheelerFTR) July 11, 2020