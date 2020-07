Los ahora estrellas de la división de duplas de AEW continúan recordando su aventura como Superestrellas. Una aventura que no fue tan bien como hubieran querido. Y ahora se descubre que Vince McMahon prohibió movimiento a FTR. El equipo antes conocido como The Revival nunca pudo mostrar su arsenal al completo en el imperio luchístico. Pero eso no es extraño porque en realidad nadie puede hacerlo. Salvo raras excepciones con combates de media hora y con gladiadores que no tienen tantas maniobras en su haber. Por ejemplo, haría falta mucho más para ver todas las que tiene AJ Styles.

Pero ahora no se trata del Campeón Intercontinental sino de sus ex compañeros de vestidor ya que Dax Harwood y Cash Wheeler se presentaron recientemente para realizar una entrevista con Busted Oped Radio en la que comentó lo que leemos a continuación acerca de dicho movimiento que les prohibió el mandamás:

En cuanto a su siguiente paso en su nueva empresa, que será este miércoles en la segunda noche de Fyter Fest 2020, los luchadores también hablaron así cuando Bully Ray les puso sobre la mesa la cuestión de si van a poder cambiar el panorama de la división que existe en All Elite Wrestling hasta que llegaron:

“Sí, creemos que 100% que tenemos que empezar a tomar medidas drásticas. Aunque no tenga por qué ser tan escricto, tiene que haber mucha más autoridad en el réferi. Las reglas de las luchas de equipos tienen que seguirse porque si no estamos hablando de un Texas Tornado o un Fatal 4-Way. Si no hay reglas, no hay interés.

"No hay forma de hacer que a alguien le importe lo que está pasando o que alguien esté en peligro. No hay forma de animar a los fanáticos a favor de un técnico. No hay forma hacer un hot tag explosivo porque el tipo ya ha hecho su comeback antes de que el otro saliera, antes incluso de que cayera.

"Los cuatro luchadores van a estar juntos en el ring los últimos diez minutos de combate. Me voy a enojar hablando de eso, lo siento, pero sí, creo que hay que abrocharse el cinturón. No tienen que ser reglas tan estrictas, pero vinimos aquí con la intención de hacer lo que sea que tengamos que hacer para llegar a crear una estructura en la división de equipos, aunque no sea con reglas tradicionales. Tiene que haber una estructura. Una estructura que de manera generacional se ha ido perdiendo. Ahora importan más las cosas llamativas y nos olvidamos de las reglas.

"No sé en realidad dónde se perdió eso en la lucha libre, pero no se trata de cuántas cosas llamativas pueden hacer cuatro luchadores, incluso en unos segundos, ni cuantos movimientos espectaculares pueden hacer. La creatividad en la lucha de parejas se basa en la construcción de una historia en torno a las reglas de un combate por equipos".