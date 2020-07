Dax Harwood y Cash Wheeler (Scott Dawson y Dash Wilder en WWE) salieron muy descontentos de su imperio. Pero Vince McMahon se disculpó con FTR. Esto mismo ha dicho el primero de los dos luchadores que ahora trabajan en AEW. Es pronto para adelantar cómo les va a ir pero es de suponer que vivirán una aventura mucho más agradable. Aunque recientemente se apuntó que no entraron de la mejor manera en el vestidor.

► Vince McMahon se disculpó con FTR

Fueron muchas cosas que no gustaron al equipo en los seis años que trabajaron como Superestrellas (de 2014 a 2020). Siempre se dice que su etapa más interesante fue cuando estuvieron en NXT, donde fueron Campeones de Parejas dos veces, siendo ambos reinados longevos de alrededor de 160 días. Mientras estaban en la marca amarilla se hablaba de lo mucho que podrían hacer en Monday Night Raw o Friday Night SmackDown pero nunca lo hicieron.

Y recientemente, hablando con Inside The Ropes, fue Harwood quien comentó lo siguiente sobre su antiguo jefe:

"En nuestra última reunión con Vince se disculpó porque le estuvimos enviando todo tipo de ideas y él nunca las vio porque los escritores tenían miedo de acercarse a él con ideas diferentes y se disculpó porque el sistema se rompiera".

Puede ser que el camino de FTR en WWE no fuera mejor porque los escritores no quisieron trasladar las ideas del equipo al mandamás. Pero al mismo tiempo no se puede culpar en exceso a los escritores porque ¿de quién es la culpa de haber creado ese ambiente de trabajo? Además de que fueron tres años los que la dupla pasó una vez finalizada su aventura en NXT y hubo tiempo más que suficiente para que se solucionara cualquier problema.

Harwood y Wheeler pudieron haber intentado ponerse en contacto con McMahon de manera directa, este pudo haber intentado hablar personalmente con ellos para saber por qué no estaban contentos, o manejar de otra manera su empresa para que los escritores no tengan miedo de proponerle ideas... Hay tantas posibles soluciones. Pero, en realidad, es un problema que ya no existe. FTR se fueron de WWE sin haber podido brillar.