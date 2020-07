Jeff Hardy: "Mi rivalidad con Sheamus me recuerda a CM Punk"

La última vez que ambos se vieron en un encordado fue en 2009, cuando el de Chicago venció al "Enigma Carismático" en un combate en el que el perdedor tenía que abandonar WWE. Eso fue lo que ocurrió y cuando volvió en 2017 su antiguo oponente se había ido. Ahora, Jeff Hardy recuerda a CM Punk. Y lo hace durante su actual rivalidad con Sheamus, que también está involucrando en la disputa sus problemas de adicciones.

Jeff hizo estas declaraciones en su reciente visita al programa WWE The Bump:

"A lo largo de los años, desde mis inicios, he estado entrando y saliendo de mis adicciones. Ha sido una montaña rusa de buenos y malos momentos. Y es triste pero creativamente me ha ayudado. Lo que estoy haciendo con Sheamus me recuerda a mis días rivalizando con CM Punk.

"A veces puede ser extremadamente incómodo, pero es entonces cuando tengo que mantenerme firme en mis creencias, en dónde estoy ahora, en quién soy ahora. Decir: 'No puedo hacer eso, no puedo hacer eso'. Creo que verme en televisión, escuchar lo que digo y compartir mi experiencia puede ayudar a mucha gente a la que no conozco. Así que es una gran motivación para mí".