En un momento en que su carrera profesional se encuentra detenida temporalmente, la personal le va de maravilla: Mike Bennett cumple tres años sobrio. Este veterano luchador ha tenido durante mucho tiempo problemas con las adicciones. Problemas que lo acompañaron en su vida como Superestrella de WWE, la cual finalizó cuando el 15 de abril fue despedido. De hecho, al poco de firmar su contrato se ausentó para comenzar una rehabilitación que lo ayudó a cambiar su vida.

El marido de María Kanellis confirmó esta gran noticia en una reciente publicación en Instagram en la que muestra las siguientes fotos acompañadas de este texto en el que cuenta cómo hace tres años tomó la decisión de cambiar su vida, tanto por él como por su esposa e hijos.

" Tres años sobrio . Tres años atrás tenía dos decisiones que tomar: continuar por el camino en el que estaba y perder todo lo que tenía o asumir la responsabilidad y limpiarme . Me siento tan increíblemente agradecido de haber elegido el segundo. La vida es difícil, la vida es dolorosa, la vida es confusa. Pero al mismo tiempo la vida también es increíblemente hermosa".

En otra reciente publicación, Benett también habló de cómo está su vida después de haber sido despedido del imperio McMahon.

"En ocasiones la vida te hace vivir momentos que no son culpa tuya. Como ser despedido durante esta pandemia. Pero eso no quiere decir que no sea responsabilidad tuya encontrar la solución. Esta es la vida real".