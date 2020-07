AEW DYNAMITE (8 de julio 2020) | Resultados en vivo | FYTER FEST

AEW DYNAMITE 8 DE JULIO 2020 .— La segunda noche del Fyter Fest 2020 promete más acción que la primera, pues aunque no veremos el encuentro entre Jon Moxley y Brian Cage (que fue pospuesto para la próxima semana en Fight for the Fallen debido a la cuarentena de Moxley), hay seis luchas programadas que darán material más que suficiente para una velada de emociones intensas. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily's Place, en Jacksonville, Florida.

AEW Dynamite 8 de julio 2020

Sin Moxley versus Cage, la contienda más esperada de esta noche será la de Chris Jericho y Orange Cassidy. Vaya que han sabido calentar su rivalidad. Gane o pierda, Cassidy podría consagrarse.

FTR y los Young Bucks también subirán al ring, pero no para enfrentarse entre sí. Ambas parejas harán equipo para enfrentar en una lucha de cuatro contra cuatro a los Lucha Brothers y a The Butcher and The Blade.

Mr. Brodie Lee tendrá una lucha de tríos. Sus compañeros serán Colt Cabana y Stu Grayson. Sus rivales, SoCal Uncensored: Christopher Daniels, Frankie Kazarian y Scorpio Sky.

El Campeonato Mundial de Parejas AEW será defendido nuevamente. Kenny Omega y "Hangman" Adam Page enfrentarán a Private Party, quienes tendrán en su esquina a Matt Hardy.

Además, Lance Archer enfrentará a Joey Janela, mientras que Nyla Rose enfrentará a una rival por determinar.

► 1- CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW

Kenny Omega y "Hangman" Adam Page (c) vs. The Private Party (con Matt Hardy)

Ni siquiera se acaba la intro, cuando ya suena la música de The Private Party. Vamos a la lucha.

Los Private Party lucen algo nerviosos pese a que ya han pasado 3 minutos del combate. Es su primera realmente gran lucha. Los luchadores están bastante ruidosos, y fueron sorprendidos cuando Private Party tiraron a Kenny y Adam Page contra ellos. Y luego cuando con un Sprinboard Dive, Isiah Kassidy se lanzó sobre Page para caerle encima a todo el mundo, en donde ninguno tiene cubrebocas para el novel coronavirus y la nueva covid-19.

Marq Quen le pone emoción a la lucha cuando castiga a Page con una hermosa Shooting Star Press y luego Kenny Omega llega casi sobre las tres paladas para salvar a su compañero. Luego, se presentó una rápida acción en donde Omega le dio un rodillazo la espalda a Marq y Page su Lariat para llevarse la victoria y retener el campeonato. Private Party fueron unos grandes rivales, ¿qué seguirá para ellos? Omega y Page tienen muchos que están en su espalda.

► 2- "The Bad Boy" Joey Janela (con Sony Kiss) vs. Lance Archer

