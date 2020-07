Gilbert Burns cree que la división de peso welter de UFC estaría peor con Jorge Masvidal como campeón. Masvidal reemplazará a Burns en el evento principal de UFC 251.

Inicialmente, Burns estaba listo para desafiar al campeón Kamaru Usman el sábado por la noche (11 de julio), pero dio positivo por COVID-19. Como resultado, Masvidal ha intervenido.

Gilbert Burns: " División de peso welter se convertirá en un circo si Masvidal vence a Usman"

En declaraciones a Brett Okamoto de ESPN, Burns expresó su creencia de que una victoria para Masvidal el sábado sería una mala noticia para la división de peso welter de UFC.

Top contender @GilbertDurinho believes the welterweight division will be “a circus” if Jorge Masvidal wins at #UFC251 (via @bokamotoESPN) pic.twitter.com/fIUUYzUdx3 — ESPN MMA (@espnmma) July 6, 2020

“Quiero que gane Kamaru. En primer lugar, porque me gusta el tipo. Lo era, ya no lo es, solía ser mi compañero de entrenamiento. Así que seguro tengo a Kamaru. Si Masvidal gana, las cosas se volverán locas. Será un circo en esa división. Creo que peleará con Conor McGregor, o tal vez Nate Díaz. No creo que la división vaya a funcionar correctamente, con los muchachos No. 1 y No. 2 peleando por el título. Él hará un desastre. Esa es otra cosa por la que quiero que Kamaru también gane. Creo que seré el próximo. Pero, si Masvidal gana, sé que será un desastre en esa división. Las cosas se volverán locas ".

Masvidal ha dicho que está dispuesto a darle a Nate Díaz una oportunidad de título si derrota a Usman. "Gamebred" también ha expresado interés en volver a pelear con Stephen Thompson. Masvidal fue derrotado por "Wonderboy" en noviembre de 2017. Fue la última vez que Masvidal probó la derrota hasta este punto.

Todo depende de como se desarrollen las cosas a partir del sábado. Si Masvidal gana es incierto si sera el próximo en pelear con "Gamebred". Por otro lado si gana Usman entonces Burns tiene una pelea titular asegurada debido a que era el que pelearía con Usman.