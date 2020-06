AEW DYNAMITE (10 de junio 2020) | Resultados en vivo | El debut de FTR

AEW DYNAMITE 10 DE JUNIO 2020 .— Sigue la guerra de los miércoles por la noche, y en esta ocasión, AEW presenta sus nuevas cartas. Veremos el debut de FTR, los antes conocidos como The Revival, una dupla controversial que quiere abrirse camino en la empresa de Tony Khan. Sus rivales son The Butcher y The Blade, así que se espera una buena contienda. La acción de AEW Dynamite se emite desde el Daily's Place, en Jacksonville, Florida.

Además, Cody tendrá una nueva defensa del Campeonato TNT, un título que está sirviendo para darle valor a las nuevas figuras. El retador de esta noche es Marc Quen, miembro de Private Party.

Otra lucha que forma parte del espectacular cartel de esta noche es la de Sammy Guevara contra Colt Cabana. Dos de los mejores luchadores independientes de dos generaciones distintas ahora están en AEW, y era de esperarse que se vieran las caras.

En lucha de tríos, Orange Cassidy y los Best Friends recibirán a Jake Hager, Santana y Ortiz. Los rudos buscarán mantener la supremacía del Inner Circle.

Además, Chris Jericho estará nuevamente en la mesa de comentaristas.

Empezamos el show con el recurrente resumen o highlights de muchas de las cosas destacadas que pasaron la semana pasada, a grandes rasgos. Chris Jericho llega con un bate y se une a la mesa de comentarios junto a Excalibur, Tony Schiavone y Jim Ross y vamos al debut de FTR en el ring.

► 1- FTR - Fear The Revolt (Dax Harwood y Cash Wheeler) vs. The Butch and The Blade

► 2-

► 3-

► 4-