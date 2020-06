Esta noche, todos los fans de AEW tienen que estar pendientes del más reciente show de AEW Dynamite, dado que veremos el espectacular y esperado debut de FTR, el grupo anteriormente conocido como The Revival en WWE. Cash Wheeler (Dash Wilder) y Dax Harwood (Scott Dawson), se estarán enfrentando a The Butch and The Blade.

Además, como ya lo habíamos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, Colt Cabana se enfrentará a Sammy Guevara; Jake Hager, Santana y Ortiz se enfrentará a Orange Cassidy y The Best Friends (Chuck Taylor y Trent), y Cody pondrá en juego el Campeonato TNT por segunda semana consecutiva. Esta vez su rival será Marq Quen.

Finalmente, Tony Khan, el presidente de AEW, reveló en su cuenta oficial de Twitter que Nyla Rose y Penélope Ford harán equipo para enfrentarse a la Campeona Mundial AEW, Hikaru Shida y Kris Statlander. Y por si eso fuera poco, Chris Jericho estará en la mesa de comentarios nuevamente.

