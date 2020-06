El nuevo sueño de Drew McIntyre en WWE involucra a los fans

Drew McIntyre no pudo celebrar su coronación como Campeón WWE al derrotar a Brock Lesnar en WrestleMania 36 por culpa de la pandemia por este coronavirus, sin embargo, con el paso de los días y que el mundo intentan entrar en una nueva normalidad, ya los Estados Unidos y otros países, planean que vuelvan pronto los fans a los campos de juego, arenas y demás recintos deportivos y culturales. Tal es el caso de España, que en poco más de un mes dejaría que cierta cantidad considerable de fans regresen como aficionados al fútbol.

► ¿El sueño de Drew McIntyre en WWE podrá cumplirse este año?

El escocés no quiere tener que mirar al pasado en un futuro y recordar "lo que el coronavirus se llevó", sino mejor, lo que nos quitó temporalmente. Ante los rumores de que los fans volverán para el PPV SummerSlam 2020 en agosto, McIntyre fue cauto y no adelantó nada al respecto, si es que él lo sabe, pero sí dejó claro que quiere tener un momento especial con los fans una vez puedan regresar a los shows. Esto le dijo a Jonathan Snowden de Wrestle Joy:

"No puedo esperar ese momento hasta que por fin todos puedan volver a estar juntos. Quiero ser el primero en salir por esa rampa. No quiero ninguna lucha no televisada antes. No quiero ninguna lucha televisada antes. Quiero ser el primero en salir allá afuera. Salir como el Campeón WWE que soy y ver cómo responde la multitud.

"Creo que cuando eso pase, tendré algunas mariposas en el estómago. Pero serán mariposas de emoción. Habrá algunos nervios. Pero realmente espero que no tengamos ninguna lucha no televisada antes y que pueda obtener la oportunidad de salir allá afuera por esa rampa con el Campeonato WWE y elevarlo en el aire y decir: 'No conseguí mi momento de WrestleMania de forma completa, pero este es nuestro jodido momento de lucha libre'".