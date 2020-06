En el último Monday Night Raw, uno de los segmentos destacados de la noche fue el Peep Show, donde Christian insinuó tener dudas sobre Edge, diciéndole que este se está mintiendo a sí mismo cuando dice que puede cumplir este domingo. Siguió regañando a Edge hasta que las cosas se calentaron y el miembro del Salón de la Fama WWE miró fijamente a Christian. Christian luego sonrió y dijo que este era el Edge que estaba buscando, y mencionó al final que cree que Edge puede disputar su mejor combate de lucha libre en Backlash.

Edge se enfrentará a Randy Orton en Backlash 2020 este domingo, en un encuentro que WWE ha calificado como "The Greatest Wrestling Match Ever". Solo el tiempo dirá si las dos leyendas lograrán estar a la altura de las expectativas.

La miembro del Salón de la Fama de la WWE, Beth Phoenix, fue invitada a la edición de anoche de WWE Backstage en FS1. La ex Campeona Divas abordó una serie de temas, incluyendo lo concerniente a la historia en curso entre su esposo Edge y Randy Orton.

Beth Phoenix declaró que las palabras de Christian la hicieron llorar y agregó que dijo lo que diría un verdadero amigo. Además, afirmó que el Universo WWE obtendrá lo mejor de ambos luchadores este domingo en Backlash.

