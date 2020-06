Es oficial: ya sabemos cuándo ocurrirá la primera lucha de FTR en los rings de AEW. Los anteriormente conocidos como The Revival en WWE, y ahora como FTR o For The Revolution, como gusten ustedes, según dijeron Cash Wheeler y Dax Harwood, en una reciente entrevista con Tony Schiavone y que fue emitida en el programa de anoche de AEW.

► FTR luchará en AEW Dynamite, estos son sus primeros rivales

Fue precisamente en esa entrevista en la que se pactó su primera lucha en AEW Dynamite. Y es que The Butch and The Blade, a quienes FTR golpearon en su debut en AEW, llegaron para interrumpir la entrevista y muchos otros luchadores y personal de staff de AEW tuvo que interferir en el medio de los cuatro hombres para que no se armara un caos y se fueran a los golpes.

Posteriormente, AEW confirmó que FTR se enfrentará a The Butcher y The Blade en el show en vivo de este otro miércoles. Para este mismo show también está pactada una lucha entre Colt Cabana y Sammy Guevara. Jake Hager, Santana y Ortiz, el resto del Inner Circle, se enfrentará a Orange Cassidy y a Best Friends, Chuck Taylor y Trent. Por si fuera poco, Cody defenderá el Campeonato TNT ante Marq Quen, en lo que será su segunda defensa titular tras la victoria de anoche en un muy buen duelo en contra de Jungle Boy, quien lo hizo sangrar a chorros de la frente.