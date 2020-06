NXT (10 de junio 2020) | Resultados en vivo | Adam Cole vs. Dexter Lumis

NXT 10 DE JUNIO 2020 .— Velveteen Dream no fue capaz de derrotar a Adam Cole, quien se mantiene como el Campeón NXT y pareciera que no hay nadie capaz de destronarlo. Aunque rivales no le faltan, como es el caso de Dexter Lumis, quien ha estado rondando a la Undisputed Era, así que su líder lo enfrentará esta noche en un combate no titular. La acción se emite desde las instalaciones del Performance Center, en Orlando, Florida.

NXT 10 de junio 2020

Y tenemos otra lucha programada para esta noche. En ella veremos a Finn Bálor, quien después de cobrárselas a Damian Priest el domingo pasado, buscará ajustar cuentas con Cameron Grimes. ¿Lo logrará o tendrá Grimes un as bajo la manga?

NXT 10 de junio 2020

Tenemos un repaso de lo ocurrido en NXT TakeOver: In Your House.

Adam Cole y The Undisputed Era hacen su aparición.

El Campeón NXT, con 375 días de reinado toma el micrófono e inicia diciendo: "La era de Adam Cole continúa". Se refiere a Dream y el hecho de que lo derrotó el domingo, ya no podrá retarlo. ¿Qué sigue para Adam Cole?

Cole dice que es el campeón más dominante de la marca amarilla y que nadie podrá vencerlo y ahora se refiere a lo ocurrido con sus compañeros este domingo e invita a Dexter Lumis a que aparezca. Roderick Strong luce un poco traumado pensando que Lumis podría aparecer de la nada. Cole lo tranquiliza y le dice que esta noche tendrá una "pequeña lucha" contra Lumis y demostrará lo dominante que es y eso "Es indisputable"

Al abandonar el ring, Strong ve a Dexter Lumis en el público y sale corriendo.

Tras bastidores, Keith Lee se encuentra a The Undisputed Era y les pregunta qué es lo siguiente para ellos? Cole y compañía no quieren saber nada de Lee y se van.

► 1- Keith Lee y Mia Yim vs. Johnny Gargano y Candice LeRae

Las parejas discuten en el centro del ring, y luego de que Lee levanta a LeRae, Gargano se lanza contra él y, hombres y mujeres se atacan entre sí. Lee y Yim hacen un "brindis" con Gargano y LeRae.

Finalmente, la acción es oficial y las mujeres son las que inician la contienda. Lee y Gargano ingresan y la acción se desarrolla afuera del ring, donde Lee y Yim castigan a sus rivales y los azotan contra el borde del ring.

Al volver del corte comercial,

► 2-