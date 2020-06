Jon Moxley, Dustin Rhodes y QT Marshall, fuera de AEW Dynamite por COVID-19

A cuatro meses de cumplirse un año del inicio de sus emisiones vía TNT, All Elite Wrestling necesita consolidar su programa AEW Dynamite en esta cadena, con el espejo de doble filo en el que mirarse de WCW Nitro, pues ya saben cuál fue el final de la antigua compañía de Ted Turner. Así, la imposibilidad de llevar a cabo la segunda edición de Fyter Fest como estaba originalmente previsto ha hecho que, no hay mal que por bien no venga, AEW presente dicho PPV en dos episodios semanales los próximos 1 y 8 de julio.

Y el camino hacia Fyter Fest nos está dejando unos shows televisados de gran calidad, si obviamos la irreparable carencia de público. El de esta noche prometía ofrecernos mucha acción, pero a última hora, se ve trastocado con varios cambios causados por la incidencia del coronavirus, ya que se emitirá en directo.

► El coronavirus vs. AEW Dynamite

De primeras, Jon Moxley, quien iba a disputar un combate por determinar, supone la primera y más importante baja para AEW Dynamite.

Recently @JonMoxley had contact with someone who had contact with someone who has COVID-19. Mox did the right thing & warned us. Doc asked him to stay home & get tested to protect us here at our test site. Cage will be in action tonight on #AEWDynamite ahead of their title fight pic.twitter.com/TWbskkzU2Z — Tony Khan (@TonyKhan) June 24, 2020

«Recientemente, Jon Moxley tuvo contacto con alguien que estuvo en contacto con alguien que tiene COVID-19. Mox hizo lo correcto y nos avisó. Los doctores le pidieron que se quedara en casa y se hiciera test para protegernos aquí en nuestro lugar de test. Cage verá acción este noche en AEW Dynamite antes de su lucha titular».

Y además, Dustin Rhodes y QT Marshall, oponentes programados para enfrentar a FTR.

Since last week’s show, in his everyday life, QT had brief contact with a non-wrestling acquaintance who since tested positive for COVID-19. Rather than risk bringing QT to our test site, our doc asked him to stay home & take a COVID test back in GA to protect the rest of us here https://t.co/eeN8VmF2nP — Tony Khan (@TonyKhan) June 24, 2020

«Desde el show de la última semana, en su vida diaria, QT ha tenido cierto contacto con un conocido que ha dado positivo por COVID-19. En vez de traer a QT a nuestro lugar de test, nuestros doctores le pidieron que se quedara en casa y se hiciera un test en Georgia para proteger al resto de los que estamos aquí».

